La dieta mediterranea aiuta contro lo stress post-traumatico: lo studio

Se l'alimentazione è un'alleata fondamentale per una vita sana e regolare, lo è anche quando si tratta di allievare i sintomi di una patologia come la sindrome da stress post-traumatico (Ptsd). Alcuni ricercatori hanno scoperto che la dieta mediterreana non solo può rendere meno forti i disturbi quando si presentano ma riuscirebbe anche a farli scomparire.

Cosa dice lo studio

È questa la risposta arrivata da uno studio portato avanti da ricercatori della Brigham and Women’s Hospital e dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health che hanno scoperto la relazione tra il microbiota intestinale e questa tipologia di disturbo: il primo riuscirebbe a influenzare il modo in cui si sviluppano e manifestano le emozioni con un ruolo determinante del regime alimentare. I 191 partecipanti sono stati divisi in tre gruppi diversi: in uno c'erano pazienti che avevano avuti traumi e conseguenti disturbi da stress, in un altro pazienti con traumi alle spalle ma senza Ptsd e nell'ultimo gruppo pazienti che non presentavano esposizione a traumi. Grazie a quattro campioni di feci richiesti a ogni partecipante è stato scoperto che coloro i quali seguivano una dieta mediterranea presentavano meno sintomi riconducibili ai disturbi da stress post-traumatico.

" Abbiamo dimostrato che livelli più elevati di sintomi di disturbo da stress post-traumatico erano associati a una minore aderenza al modello di dieta mediterranea ", hanno spiegato i ricercatori nello studio pubbblicato su Nature Mental Healt. Nel caso specifico, per esempio, chi consumava più carne rossa poteva andare incontro a maggiori sintomi di Ptsd, con la dieta mediterranea succedeva il caso opposto. " Questi risultati hanno il potenziale per informare gli interventi basati sulla dieta o sul microbioma per la prevenzione o il miglioramento del disturbo da stress post-traumatico", hanno spiegato gli studiosi.

Qual è la relazione

" C’è una relazione tra microbioma intestinale umano e cervello ", ha dichiarato al Corriere Yang-Yu Liu, tra gli autori della ricerca che ha dimostrato l'associazione tra il regime alimentare associato al disturbo. In questo caso " la dieta mediterranea può fornire un potenziale sollievo alle persone con sintomi di Ptsd" . Nonostante saranno necessarie ulteriori evidenze, i ricercatori affermano con buona certezza di essere più vicini " a poter fornire raccomandazioni dietetiche per la prevenzione o il miglioramento del disturbo da stress post-traumatico" .

Come di recente hanno dichiarato gli esponenti del nostro governo, in primis il ministro della Salute, Orazio Schillaci, la dieta mediterranea è sinonimo di " salute e sostenibilità " grazie a un regime alimentare equilibrato e composto da cereali, frutta e verdura, il nostro olio extravergine oltre al pesce e a una limitata quantità di carne rossa.

Cos'è il disturbo da stress post traumatico

Quando parliamo di stress post-traumatico (Ptsd) si fa riferimento a una problematica che riguarda la sfera mentale: in pratica chi ne subisce le consegue rivive esperienze negative del passato in maniera traumatica con incubi e momenti di malessere quando riaffiorano i ricordi. Quando si manifestano il paziente mostra di essere irritabile, confusione emotiva ma anche ansia e depressione. Spesso viene anche associato ai sensi di colpa, specialmente quando non si è potuto fare nulla per altre persone (in caso di incidenti o altre tragiche fatalità).

Leggi anche:

- Demenza, i cibi che contrastano il declino cognitivo

- I 10 alimenti per ridurre lo stress