I 10 alimenti per ridurre lo stress

Quando siamo stressati, ansiosi o di umore mutevole, spesso adottiamo cattive abitudini alimentari come gli spuntini. Infatti, con lo stress tendiamo a soddisfarci con dolci o cibi troppo grassi o troppo salati con uno scarso apporto di nutrienti essenziali per il nostro benessere psico-fisico.

Ci sono cibi che hanno un impatto positivo sulla nostra mente e ci aiutano a regolare lo stress: ecco quali portare in tavola.

Noci

Il consumo di una decina di noci al giorno riduce l'ansia e minimizza gli effetti dannosi causati dallo stress. Le noci, infatti, sono ricche di ferro e fibre e sono anche un'ottima fonte di energia grazie al magnesio che contengono. L'energia fornita dalle noci si presenta sotto forma di acidi grassi e persino di proteine. Ci proteggono dallo stress psicofisico perché i fitosteroli che contengono svolgono un ruolo importante per la salute cardiovascolare e quindi lo stress. Le noci del Brasile sono preferite perché contengono selenio, un antiossidante che migliora l'umore.

Banane

Le banane, ricchissime di vitamine del gruppo B e sali minerali, favoriscono la concentrazione e agiscono positivamente sul sistema nervoso. È un alimento che apporta molta energia, vitamine e minerali, aiuta a regolare il nostro umore e la nostra emotività, agendo sullo stress.

Curcuma

Questa spezia "magicamente" potente aiuta a ridurre lo stress. Contiene curcumina, principio attivo in grado di ridurre l'ansia, che agisce sulla salute del cervello e in particolare sullo stress ossidativo, proteggendo le cellule da parte dei radicali liberi. La curcumina può supportare gli acidi grassi omega-3 nel cervello aiutando a sintetizzarli in modo più efficiente. Inoltre, le persone ansiose hanno un basso livello di antiossidanti nel sangue e la curcumina ne favorisce invece il loro aumento in circolo.

Yogurt greco

Per ridurre lo stress, lo yogurt greco può essere utile da consumare quotidianamente ha effetti positivi sulla nostra salute grazie alle sue proteine ​​e ai batteri che contiene. I cibi fermentati (incluso lo yogurt greco) riducono l'ansia sociale e aumentano la sensazione di benessere complessivo.

Camomilla

Questa pianta nota per le sue proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e antiossidanti include molti benefici. Lo stress e l'ansia sono ridotti grazie ai flavonoidi che contiene. Molto spesso, la camomilla viene consumata sotto forma di infuso.

Cioccolato

Il cacao è un alimento antistress e anti-ansia. È una fonte essenziale di magnesio che può ridurre i sintomi della depressione, preservare l'equilibrio muscolare e nervoso e agire sull'ormone che regola il nostro umore. Il cioccolato è anche ricco di flavonoidi e riduce la neuroinfiammazione e la morte cellulare nel cervello. Bisogna limitare il consumo a un quadrato al giorno, preferibilmente al 70% di cacao e per introdurre una quota significativa di magnesio, preferire le fave di cacao.

Miele

Il miele ha proprietà lenitive che agiscono positivamente sul nostro umore. Calma il sistema nervoso grazie ai suoi oligoelementi come calcio, potassio e magnesio e aiuta a combattere lo stress, la stanchezza e la depressione. Il miele inoltre accelera la produzione di endorfine e quindi influenza favorevolmente l'ansia. Altri prodotti dell'alveare come la pappa reale, la propoli o il polline sono fonti di vitamine B, C e minerali e combattono anche stanchezza e stress.

Cereali integrali

Pane integrale e cereali integrali come riso, avena, miglio, quinoa, farro, sono ricchi di carboidrati complessi e forniscono carboidrati per nutrire il nostro cervello e vitamine del gruppo B che possono bilanciare l'umore e regolare lo stress. I cereali integrali ci forniscono energia per l'intera giornata senza picchi di zucchero nel sangue. Sono ricchi di magnesio, potassio e vitamine che agiscono sulle cellule nervose e possono avere un effetto calmante.

Avocado

Questo frutto ha due importanti proprietà antistress: gli acidi grassi monoinsaturi e il potassio. L'avocado è quindi un ottimo alleato antistress perché è risaputo che il potassio favorisca l'abbassamento della pressione sanguigna e gli acidi grassi monoinsaturi sono noti per prevenire la depressione e lenire i disturbi nervosi. Permettono inoltre al nostro cervello di assorbire meglio la serotonina, l'ormone del buonumore.

Pesce azzurro

Il consumo di pesce azzurro è uno dei migliori antistress naturali che esistano e, inoltre, un anticolesterolo di qualità. Infatti, i pesci grassi contengono fosforo, che protegge il sistema nervoso e le vitamine B5, B9 e B12 che ci permettono di combattere la stanchezza e calmare il nostro nervosismo. Il loro consumo attiva la secrezione di melatonina, che migliora il nostro sonno e regola lo stress. I pesci grassi sono anche estremamente ricchi di omega-3, un acido grasso essenziale nel nostro corpo che regola i neurotrasmettitori, l'infiammazione e promuove una sana funzione cerebrale. Aiutano a rallentare i livelli di colesterolo e hanno un effetto positivo sull'equilibrio emotivo. I pesci grassi dovrebbero essere mangiati più volte alla settimana perché siano efficaci contro lo stress.