Scoperti i geni che influiscono sulla perdita di peso: così con la dieta del DNA si dimagrisce più in fretta

La genetica, si sa, decide tutto (o quasi): sappiamo perfettamente come la dieta sia fondamentale per l'equilibrio del nostro organismo e l'obesità è una piaga del nostro tempo che è difficile da debellare. Alcune persone che sono in sovrappeso, comunque, non hanno tutte le colpe se non riescono a dimagrire come vorrebbero perché secondo un nuovo studio dell'Università di Essex, nel Regno Unito, il segreto per perdere peso potrebbe risiedere nella combinazione di 14 "geni della magrezza" che in inglese sono chiamati " skinny genes ".

La relazione tra geni e dimagrimento

Il team di ricerca guidato dal dott. Henry Chung della School of Sport, Rehabilitation and Exercise Sciences ha scoperto che coloro che avevano più geni erano quelli che erano dimagriti maggiormente in otto settimane. Lo studio è pubblicato sul Research Quarterly for Exercise and Sport ed ha seguito e controllato 38 persone di età compresa fra 20 e 40 anni chiedendo loro di seguire le loro normali diete e abitudini di vita, di non fare altri allenamenti e di pesarsi prima e dopo lo studio. ll documento ha preso in esame anche una ricerca precedente del dott. Chung che ha dimostrato come le prestazioni fossero collegate alla genetica di ognuno di loro.

I numeri sul dimagrimento

Ebbene, le persone che presentavano il gene PARGC1A che codifica PGC-1 avevano la "chiave" per perdere peso ed era presente nei partecipanti che avevo avuto una diminuzione di chilogrammi maggiore rispetto a tutti gli altri: chi presentava questa iscrizione genetica e alcune sue varianti ha perso fino a cinque chili nel corso della ricerca contro i due chilogrammi di chi non l'aveva. In percentuale, nel 62% dei casi il dimagrimento era dovuto al gene in questione, nel 37% all'attività fisica e allo stile di vita. È chiaro che quindi, l'esercizio fisico aiuta così come la dieta ma un'agevolazione si ha indubbiamente da ciò che è scritto sul nostro Dna.

L'importanza dell'esercizio fisico

Nonostante questi risultati, il dott. Chung ha sottolineato che lo stile di vita e la dieta sono elementi fondamentali per dimagrire. " Questo studio ha evidenziato alcuni geni importanti associati alla perdita di centimetri dai jeans, ma è importante ricordare che i geni non faranno nulla senza esercizio fisico e cambiamenti nello stile di vita, poiché sono tutti interconnessi" . È un aspetto fondamentale per evitare che i soggetti predisposti geneticamente non facciano azioni concrete contro l'obesità e, viceversa, chi non presenta quel particolare gene si debba dare per vinto immaginando di non riuscire a perdere peso. "Non importa quali geni hai, senza intervento non cambierà nulla e non verrà mostrato il loro vero potenziale", ha aggiunto lo studioso.

I benefici dell'esercizio fisico

Ma non è soltanto un problema di pancia o di bilancia: l'esercizio fisico oltre al peso ha notevoli benefici " che vanno dalla salute mentale alla forma cardiovascolare, quindi consiglierei a tutti di continuare ad allenarsi anche se non vedono la differenza sulla bilancia ", aggiunge Chung tra le pagine dell'Università di Essex.

I possibili risvolti: diete e terapie ad hoc

Questa scoperta mette senza dubbio in luce la possibilità di farmaci e terapie ad hoc per le persone obese con nuove ricerche che potranno personalizzare al meglio gli interventi

Se riusciremo a comprendere meglio il profilo genetico specifico di una persona, si spera che ciò si traduca in interventi migliori e più efficaci per migliorare i risultati sanitari

sanitari. "", ha concluso Chung.