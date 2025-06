Intolleranza al lattosio, i sintomi per riconoscerla

Ascolta ora 00:00 00:00

Ti senti male dopo aver bevuto latte o mangiato gelato ? Se il tuo corpo reagisce male dopo aver consumato latticini, potresti essere intollerante al lattosio.

Che cos'è l'intolleranza al lattosio?

L'intolleranza al lattosio è l' incapacità di digerire lo zucchero lattico a causa di una carenza di lattasi, l'enzima che aiuta a digerire lo zucchero presente nel latte e nei latticini. Se la lattasi è carente, il lattosio non può essere digerito o assorbito e il conseguente aumento della concentrazione di lattosio attira liquidi nell'intestino tenue, causando problemi digestivi.

Il lattosio è il principale zucchero presente nel latte e in altri prodotti caseari ed è quindi presente in molti prodotti alimentari di uso quotidiano.

In Italia, dal 30 al 50% degli adulti ha difficoltà a digerire il lattosio.

Intolleranza al lattosio: sintomi di intensità variabile

I pazienti con intolleranza al lattosio in genere non tollerano il latte e altri latticini, che contengono tutti lattosio. Gli adulti non sviluppano sintomi fino a quando non consumano più di 250-375 millilitri di latte. Alcune persone potrebbero impiegare un po' di tempo per capire che i latticini causano questi sintomi. Altri, invece, si rendono conto relativamente presto che il latte e altri latticini causano sintomi gastrointestinali e quindi li evitano, consapevolmente o meno.

La gravità dei sintomi varia da persona a persona, a seconda di:

Livello di lattasi di ogni persona

La quantità di lattosio consumata

Sintomi classici dell'intolleranza al lattosio

Possono essere relativamente lievi, come meteorismo oppure gonfiore e una reazione moderata è più comune nell'intolleranza al lattosio.

Più significativi, come dolore , diarrea persistente , nausea e vomito , perdita di peso , notevole affaticamento , febbre e mal di testa , necessità urgente di andare in bagno tra 30 minuti e 2 ore dopo aver mangiato cibi contenenti lattosio.

Un bambino intollerante al lattosio potrebbe sviluppare la diarrea e non aumentare di peso se il latte fa parte della sua dieta.

A volte questi sintomi digestivi possono essere correlati ad una malattia temporanea , come l'influenza intestinale, che indebolisce la parete dell'intestino, oppure si manifestano con una reazione a determinati farmaci o a una condizione cronica sottostante, come la celiachia.

Il medico potrebbe consigliare un gastroenterologo in grado di diagnosticare l'intolleranza al lattosio. La diagnosi mira a determinare se i sintomi si manifestano dopo il consumo di latticini e può essere confermata da un breath test all'idrogeno.

La velocità di insorgenza dei sintomi

Sintomi come mal di stomaco , gas, gonfiore e diarrea possono manifestarsi entro una o tre ore dall'ingestione di un alimento contenente lattosio. Questo intervallo di tempo può variare a seconda del tipo di latticino e della quantità consumata. A volte i sintomi si manifestano al mattino se si è mangiato lattosio la sera prima. Se si desidera verificare un'intolleranza, il modo migliore è eliminare dalla dieta tutti i prodotti che contengono lattosio per una o due settimane. Se i sintomi scompaiono, è probabile che si soffra di questa intolleranza ed è necessario consultare il proprio medico per stabilire una dieta corretta.

I diversi gradi di intolleranza al lattosio

Esistono diversi gradi di intolleranza al lattosio . Alcune persone riescono a tollerare una piccola quantità di lattosio senza sentirsi male, mentre altre si sentono molto male anche con la dose più piccola.

Non è raro che alcune persone intolleranti al lattosio digeriscano più facilmente i formaggi a pasta dura , che ne contengono meno, e lo yogurt rispetto ad altri latticini.

Il trattamento prevede l'assunzione di integratori dell'enzima lattasi ed evitare il lattosio, soprattutto nei latticini.