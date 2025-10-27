Kiwi, consumarne due prima di andare a dormire migliora il riposo (questo e altri benefici)

Migliora il riposo notturno, combatte la stitichezza, rinforza il sistema immunitario. Questi sono solo alcuni dei numerosi benefici del kiwi. Con appena 48 calorie per 100 grammi, questo frutto è un alleato non solo del benessere, ma anche della linea. Infatti può essere consumato con moderazione anche da chi è a dieta. Scopriamo dunque insieme tutte le sue proprietà.

Kiwi, origini e varietà

Il kiwi, un frutto esotico appartenente alla famiglia delle Actinididiaceae, è originario della Cina. Tuttavia oggi viene coltivato in tutto il mondo, in particolar modo in Nuova Zelanda. In Italia arrivò verso la fine del XX secolo e conobbe subito un grande successo.

Benché le stagioni migliori per gustarlo siano l'autunno e l'inverno, grazie alle coltivazioni intensive lo si può trovare sui banchi del mercato tutto l'anno.Tra le tante varietà, le più conosciute sono quella verde e quella gialla.

Il frutto della variante verde si presenta di forma ovale, con una buccia marrone scuro e con la polpa di colore verde smeraldo. Il sapore è delicato e al tempo stesso un po' acidulo. Il frutto della variante gialla, invece, ha una forma più allungata e una buccia senza peli. La polpa è gialla e il sapore è più dolce rispetto al kiwi verde.

Le proprietà del kiwi

Il kiwi è costituito per l'80% di acqua, i carboidrati sono pochi e i grassi quasi assenti. Al contrario abbondano le fibre e le sostanze antiossidanti (flavonoidi, carotenoidi, quercetina, luteina). In questo frutto troviamo minerali:

Potassio

Fosforo

Sodio

Ferro

Calcio

Zinco

Selenio

Manganese

Magnesio

E vitamine:

Vitamina A

Vitamina B2

Vitamina B3

Vitamina B6

Vitamina B9

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina K.

Il kiwi e il sonno

Uno studio del 2023 pubblicato su Nutrients ha dimostrato che il consumo di due kiwi prima di andare a dormire è in grado di migliorare la qualità del riposo notturno.

Dall'indagine condotta su un campione di atleti è altresì emerso che chi mangiava i frutti la sera sperimentava un sonno più profondo, meno risvegli e un miglior recupero rispetto al gruppo di controllo.

Ciò è dovuto alla presenza nei kiwi di

, due ormoni che promuovono il rilassamento e la regolazione del ritmo circadiano.

Altri benefici

Ma i vantaggi di consumare due kiwi al giorno non finiscono qui. Il frutto infatti: