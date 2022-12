Latte di kefir, la bevanda probiotica fonte di benessere

Il latte di kefir è considerato un prezioso alimento probiotico, ricco di calcio e proteine.

Dal sapore acidulo sembra quasi uno yogurt. Originario delle regioni del Caucaso, la parola “kef” significa in turco “dal sapore gradevole”. Si ricava da una miscela di batteri e lieviti e nell’Antichità si tramandava di generazione in generazione. Può essere preparato non solo con il latte vaccino ma anche con quello di soia, riso e o di cocco secondo le ricette vegane.

Questo latte è una fonte preziosa di vitamine del complesso B, in particolare contiene riboflavina (vitamina B2), vitamina B12, B1, B5 e B6. Oltre alla vitamina B consente all’organismo di fare il pieno di pro-vitamina A, vitamina PP, vitamina K e vitamina D. Contiene anche una buona riserva di sali minerali in primis il calcio. Risulta fonte di proteine e microrganismi che restano vivi e attivi nell’intestino tanto da potenziare la flora batterica al fine di equilibrare l’attività intestinale. È povero di grassi quindi contemplato anche nelle diete dimagranti.

Quali sono i benefici del latte di kefir

Scopriamo insieme tutti i benefici per la salute del nostro organismo.

Antibatterico: i suoi microrganismi attivi contrastano batteri come lo Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e l’ Escherichia Coli responsabili di molte infezioni batteriche come candida e cistite

responsabili di molte infezioni batteriche come candida e cistite Rafforza il sistema immunitario: le sue sostanze bioattive contrastano l’attacco di virus e batteri in maniera efficace. Inoltre la presenza di antiossidanti preserva l’organismo dalla formazione di cellule cancerose . Ottimo per prevenire forme tumorali come il tumore al colon retto

. Ottimo per prevenire forme tumorali come il tumore al colon retto Riequilibra l’attività intestinale: stimola e potenzia la proliferazione di batteri buoni che permettono all’intestino di essere funzionale. Utile quando si assumono antibiotici. Ottimo per contrastare la stitichezza cronica

cronica Alleato della salute del cuore: il consumo regolare e costante di latte di kefir limita l’assorbimento di trigliceridi nel sangue che a lungo andare sono i responsabili del colesterolo cattivo che aumenta il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari come ipertensione, arteriosclerosi , ictus e infarto

, ictus e infarto Regolatore dei livelli di glicemia: tollerato da chi soffre di diabete di tipo 2, le sue sostanze proattive sono in grado di migliorare i livelli di zucchero nel sangue modulando efficacemente la composizione del microbiota intestinale.

Usi e controindicazioni del latte di kefir

Consumare quotidianamente il latte di kefir è considerato una salutare abitudine da parte dei nutrizionisti. La dose raccomandata è di circa 125-150 grammi al giorno. Questa dose corrisponde ad una tazzina o un piccolo bicchiere. È un tipo di latte che si può benissimo preparare a casa.

Bisogna però prestare molta attenzione alla sua conservazione. Deve essere consumato immediatamente o successivamente refrigerato. La refrigerazione infatti permette alle sue preziose sostanze proattive di non disperdersi. Inoltre durante questa fase la sua fermentazione alcolica porta all’accumulo di anidride carbonica, etanolo e vitamina B.

Queste sostanze riducono considerevolmente il contenuto di lattosio. Ecco perché il latte di kefir è tollerato anche da chi ha problemi di intolleranze di questo genere. Ideale per una colazione sana accompagnato da cereali e frutta secca o di stagione Il suo consumo non presenta controindicazioni. Può risultare però un alimento di difficile digestione per chi soffre di problemi gastrointestinali come gastrite, reflusso, colon irritabile o colite.