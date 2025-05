Latticini sì, ma quali? I più salutari da portare a tavola ogni giorno

I latticini sono degli alimenti che derivano dal latte e molto amati per la loro versatilità in cucina.

Fonte inestimabile di calcio. Sono anche chiamati formaggi leggeri o magri perché si caratterizzano per un equilibrato apporto tra calorie e grassi. Si contraddistinguono dai formaggi perché rispetto a quest’ultimi non subiscono la coagulazione delle caseine e il processo di stagionatura.

Perché i latticini fanno bene

All’interno della dieta mediterranea i latticini sono considerati degli alimenti basilari perché fonte di nutrienti preziosi. Contengono sali minerali indispensabili per il sostentamento dell’organismo come calcio, potassio, fosforo. Sono fonte di vitamine come quelle del complesso B e proteine che permettono di rafforzare la massa muscolare. Inoltre contengono fermenti latticini che integrano la flora batterica intestinale prevenendo disturbi gastrointestinali.

Rendono più forte il sistema immunitario dall’attacco di virus e batteri nocivi. Considerati da sempre una grande riserva di calcio che permette di fortificare il sistema muscolo- scheletrico e contrastare l’osteoporosi. Rafforzano anche la struttura dei denti e contribuiscono a rigenerare i tessuti.

Sono anche fonte di triptofano, l’ormone precursore della serotonina, il famigerato ormone della felicità. Donano di conseguenza uno stato di benessere generale che permette di contrastare gli stati di ansia e depressione.

Quali sono i latticini più salutari

Scopriamo insieme quali sono i latticini più benefici per l’organismo:

- yogurt greco: dal sapore acido, è un’ottima fonte di calcio e probiotici. Aiuta a mantenere sano l’intestino. Il suo apporto di proteine rafforza la massa muscolare. Povero di sale, contiene potassio e poche calorie;

- ricotta: dalla consistenza morbida e cremosa, è ottenuta dal siero del latte di mucca o di capra. Fonte di calcio e fosforo. In cucina è molto versatile perché può essere utilizzata sia per la preparazione di dolci che di torte salate o anche per la farcitura della pasta;

- fiocchi di latte: dal sapore molto delicato, apportano tante proteine e poche calorie. Contengono vitamine del complesso B, A ed E. promuovono un buon senso di sazietà;

- kefir: bevanda fermentata a base di latte. È simile allo yogurt. Fa bene alla salute dell’intestino perché i suoi probiotici equilibrano il microbiota intestinale e contrastano eventuali infiammazioni. Fonte di vitamine preziose come le vitamine B, la vitamina A e quella D. Ricco di sali minerali come zinco, magnesio che rafforzano il sistema immunitario;

- stracchino: dalla pasta molle, fresca e cremosa. Apporta proteine di alta qualità, calcio, fosforo e vitamine, soprattutto la vitamina B12. Non ha un grande contenuto calorico e per questo è inserito in molte diete dimagranti;

- feta: di origine greca, è dal sapore forte e salato.

È utilizzata come ingrediente nelle insalate e nei piatti a base di verdure. Grande fonte di vitamine del complesso B. È in grado di donare energia ed è anche fonte di buonumore perché ricca di triptofano che fa bene alla salute del sistema nervoso.