Ecco come perdere il grasso addominale dopo i 60 anni

Definita a volte come "sindrome della pancia a vaso", la sindrome metabolica racchiude diversi problemi di salute (iperglicemia , trigliceridi alti, ipertensione ) e l'accumulo di grasso addominale in eccesso. Al di là delle considerazioni puramente estetiche, "avere la pancia" aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, malattie del fegato ( steatosi epatica non alcolica, definita come steatosi epatica), tumori e diabete e le persone interessate hanno un girovita ampio: superiore a 94 cm per gli uomini e a 80 cm per le donne. Uno stile di vita sano, che abbina un'alimentazione equilibrata a un'attività fisica regolare, può limitare il fenomeno e impedire che il grasso si accumuli.

A che età è più difficile perdere peso?

Anche se non esiste un limite di età per ingrassare, i chili in eccesso tendono ad accumularsi tra i 35 e i 40 anni nelle donne, con un'accelerazione nel momento della menopausa e a partire dai 40 anni negli uomini . Questo aumento di peso multifattoriale (cattivo stile di vita, gravidanza, vita sedentaria) è ancora più evidente con l'avanzare dell'età e il rallentamento del metabolismo , il che significa che si consumano meno calorie a riposo.

Durante la menopausa, la maggior parte delle donne aumenta di peso: in media dai 5 ai 7 chili, ma anche nche gli uomini non vengono risparmiati dall'aumento di peso e dall'accumulo di grasso nella zona addominale durante l'andropausa.

Perché si ingrassa soprattutto nella zona addominale?

Perché è il luogo di "stoccaggio" preferito dal corpo ed è qui che si concentrano le principali aree dedicate agli adipociti, potenziali riserve di grasso. Nelle donne, i cambiamenti ormonali che si verificano durante la menopausa aumentano anche l'aumento di peso nella zona addominale, mentre prima della menopausa, l'accumulo di grasso è detto ginoide, ovvero si deposita nei glutei e nelle cosce. Dopo la menopausa, invece, l'accumulo è di tipo androide, cioè avviene a livello dell'addome come negli uomini!

Una dieta spesso troppo ricca di zuccheri e grassi saturi e una scarsa attività fisica favoriscono la comparsa di grasso addominale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda inoltre di ridurre l'assunzione di zuccheri liberi a meno del 5% dell'apporto energetico totale, ovvero a circa 25 grammi (6 cucchiaini) al giorno. La maggior parte degli zuccheri consumati oggi sono “nascosti” negli alimenti trasformati che generalmente non sono considerati dolci. Ad esempio, un cucchiaio di ketchup contiene circa 4 grammi (circa un cucchiaino) di zuccheri liberi, e una lattina di soda ne contiene fino a 40 grammi (circa 10 cucchiaini). Si hanno sufficienti studi che dimostrano che l'assunzione di zuccheri liberi inferiore al 10% dell'apporto energetico totale riduce il rischio di sovrappeso, obesità e carie.

Come perdere il grasso della pancia dopo i 60 anni se sei una donna? E quando sei un uomo?

Sia per l'uomo che per la donna, i principi sono gli stessi. È necessario ridurre l'assunzione di carboidrati per evitare che si accumuli nello stomaco e aumentare l'attività fisica, puntando in modo specifico al rafforzamento dei muscoli addominali.

Quali cibi evitare?

Non esiste una soluzione immediata: per perdere il grasso sulla pancia bisogna adattare la propria dieta e aumentare il dispendio energetico! Innanzitutto, fare attenzione al consumo di zucchero, cioè di tutti gli zuccheri trasformati che si trovano nei prodotti industriali, nelle bevande zuccherate (bibite gassate), nelle salse (ad esempio il ketchup) e bisognerebbe anche ridurre l'assunzione di carboidrati, compresi quelli presenti negli alimenti amidacei come patate e pasta.

Perché ridurre i carboidrati ?

Perché è "energia pura ” e questa deve essere bruciata attraverso le attività quotidiane. Oggi siamo troppo sedentari e dobbiamo adattare la nostra dieta a questo stile di vita statico. E' necessario limitare il consumo di alcol, zuccheri veloci (bibite, dolci, torte, gelati, ecc.) e cibi ultra-processati, come la maggior parte dei prodotti industriali.

Quali alimenti bisognerebbe mangiare per perdere peso nella zona addominale?

Principalmente proteine ​​di origine animale o vegetale (merluzzo, pollo, tacchino, prosciutto, uova, tofu, lenticchie, ecc.) e verdure. In generale, si consiglia di non superare i 200 g di carboidrati al giorno, tutti gli amidi combinati, e di mangiare verdure e proteine. Ad esempio: carne bianca (pollo, tacchino) o un trancio di salmone con ratatouille o una padella di fagiolini. Soprattutto, se si vuole perdere il grasso addominale, si deve evitare di mangiare cibi amidacei ad ogni pasto.

Attività fisica: quali esercizi dare priorità?

L'attività fisica è fondamentale per liberarsi di quel "piccolo anello di gomma" intorno alla pancia. Oltre agli esercizi cardio (camminata veloce, nuoto, bicicletta, corsa) è necessario aumentare anche la massa muscolare, rafforzando i muscoli con pesi o piccoli manubri. Uno studio recente del dott.

Lee, professore di medicina alla Harvard Medical School sostiene che " più muscoli hai, più calorie bruci, il che rende più facile mantenere il tuo peso." Per perdere centimetri intorno alla vita è utile eseguire esercizi di rafforzamento muscolare mirati alla zona addominale, come plank, rafforzamento del core e addominali.