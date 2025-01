Perché dovresti mangiare più pere. Tutto quello da sapere su questo frutto

Ascolta ora 00:00 00:00

Le pere sono uno dei frutti invernali più amati insieme alle mele.

Ricche di sali minerali e vitamine consono all’organismo di rafforzarsi durante la stagione più fredda. Risultano poco caloriche e quindi alleate della dieta dimagrante. Di fatti se si mangiano 100 grammi di pere si apportano solo circa 40 calorie.

Indicate anche come frutto per chi soffre di diabete di tipo 2. Possono essere l’ingrediente salutare da aggiungere ad insalate, frullati, smoothies e dolci. Consumate sia crude che cotte sono altamente digeribili e consigliate anche in caso di problemi intestinali come coliche, diarrea o problemi al fegato. Per massimizzare i loro effetti benefici i nutrizionisti consigliano di mangiare questo frutto con la buccia che è risulta più ricca di microelementi preziosi.

Scopriamo insieme quali sono i benefici che vi convinceranno a consumarle di più durante la stagione invernale e non solo:

- alleate della salute del cuore: il loro apporto considerevole di fibre riduce i rischi di infiammazione e consente di regolarizzare la pressione arteriosa. Aiutano a tenere basso il livello di colesterolo cattivo (ldl) che provoca problemi al cuore come arteriosclerosi, infarto e ictus:

- regolarizzano l’attività intestinale: sempre il loro apporto di fibre svolge un’azione prebiotica che permette all’intestino di liberarsi efficacemente dalle scorie e dalle tossine in eccesso. La loro alta digeribilità permette di essere tollerate anche in caso di nausea e disturbi intestinali;

- effetto anti- aging: gli antiossidanti in esse contenute contrastano la formazione dei radicali liberi e lo stress ossidativo. Sia la loro polpa che la buccia sono un toccasana per la pelle che risulta giovane, tonica ed elastica, più a lungo;

- prevengono l’osteoporosi: fonti inestimabili di magnesio e calcio mantengono forti le ossa e i denti;

- rafforzano il sistema immunitario: sono un valido aiuto per contrastare l’attacco di virus e batteri soprattutto durante la stagione più fredda quando sono in agguato i virus influenzali;

- aiutano a dormire meglio: ricchi di acidi fenolici, catechine aiutano a ridurre l’effetto del cortisolo, il famigerato ormone dello stress, donando buonumore e una sensazione di benessere. Il potassio e il magnesio in esse contenute rilassa l’organismo e insieme alla melatonina aiutano a riposare meglio contrastando gli stati di ansia e insonnia;

- contrastano il diabete: apportano una quantità ridotta di zuccheri perché contengono per lo

più fruttosio e sorbitolo. Quest’ultimi sono dei glucidi che rispetto al glucosio e il saccarosio non innalzano di molto i livelli di glicemia nel sangue. Rispetto alle mele sono uno dei frutti più consigliati per i diabetici.