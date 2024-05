Dieta del magnesio, perfetta per recuperare le energie: 7 cibi che lo contengono

Il magnesio è un minerale molto importante per la salute del nostro organismo, soprattutto nei periodi di stanchezza psico- fisica legati al cambio stagionale.

La maggior parte di questo minerale lo apportiamo tramite l’alimentazione attraverso cibi che ne sono ricchi e che ci aiutano a contrastare la stanchezza e i rischi di depressione e iperglicemia. La dieta del magnesio è proprio un regime alimentare ricco di questo tipo di alimenti il cui giusto apporto ci consente di sopperire tutte le possibili carenze di questo minerale prezioso.

Che cos’è il magnesio e perché fa bene

Il magnesio si presenta sotto forma di ione positivo. Nel corpo umano il 60% di questo minerale si concentra nei muscoli e nell’apparato scheletrico. Il nostro organismo necessita di circa 5 – 6 mg di magnesio al giorno.

Naturalmente il fabbisogno giornaliero dipende dal peso corporeo, dall’età e dal sesso. Ad esempio le donne in gravidanza necessitano di 10 mg invece i bambini di circa 15 mg giornalieri. Oltre alle ossa e ai muscoli il magnesio fa bene al sistema nervoso. Inoltre stimola la rigenerazione cellulare e la produzione di energia.

Quando l’organismo ne è carente il primo sintomo che si percepisce è la stanchezza psicofisica. Ed è così che ci sente spossati e si percepiscono crampi muscolari e si è inappetenti. Inoltre a livello psicologico si possono soffrire di momenti caratterizzati da ansia, sbalzi d’umore, insonnia, fatica a concentrarsi. Nelle donne in età fertile la carenza di magnesio può verificarsi soprattutto durante il periodo premestruale quando ci si sente particolarmente irritabili e si soffre di insonnia.

Come funziona la dieta del magnesio

La dieta del magnesio consiste nell’inserire nel proprio regime alimentare cibi ricchi di questo minerale prezioso. Scopriamo insieme quali sono i cibi che non devono mai mancare in questo tipo di dieta e perché:

1. Cioccolato fondente: in 100 grammi di cioccolato fondente vi sono circa 300 mg di magnesio. È un vero e proprio toccasana per contrastare i crampi muscolari. Dona energia ed è in grado di donare uno stato di benessere generale. Consigliato come spuntino a metà giornata;

2. Mandorle: ricche di vitamina A e grassi insaturi che permettono di contrastare l’invecchiamento cellulare e prevenire le malattie degenerative, mangiate prima dei pasti principali aiutano i ridurre i livelli di glicemia nel sangue. In questo articolo spieghiamo quante mandorle bisogna mangiare al giorno

3. Legumi: fonti di proteine vegetali. Oltre al magnesio apportano ferro e potassio che insieme alle fibre permettono di regolarizzare l’attività intestinale e ridurre in maniera consistente l’assorbimento dei grassi in eccesso;

4. Mais: circa 100 grammi di questo cereale ne contiene 12mg. È alleato della salute del fegato. Ricco di ferro aiuta a contrastare l’anemia ed è anche un’ottima fonte di acido folico e fibre;

5. Spinaci: sono un mix di sali minerali preziosi che aiutano a mantenere in forma e forti i muscoli. Donano energia e sono una fonte preziosa anche di acido folico. il loro contenuto di vitamina è utile per rinforzare efficacemente il sistema immunitario;

6. Bresaola: dal valore proteico è un alimento consigliato soprattutto agli sportivi perché povero di grassi ma ricco di sali minerali come sodio, potassio e fosforo;

7. Avocado: ogni 100 grammi contiene 25 mg di magnesio. È ricco di grassi mono insaturi come acido linoleico e omega 3.

Alleato della salute del cuore e ricco di antiossidanti.