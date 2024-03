Come aumentare la seratonina (l'ormone della felicità) con l'alimentazione

Le funzioni della serotonina sono numerose e alcune ancora poco descritte: alimentazione e comportamento sessuale, sonno, ansia... una carenza di serotonina può quindi avere conseguenze sulla salute mentale e fisica.

Cos'è la serotonina?

La serotonina è una sostanza chimica che può influenzare l'umore . Presente nel cervello, nel sangue, nell'apparato digerente e nei tessuti connettivi del corpo umano (è molto abbondante nelle cellule enterocromaffini dell'intestino e nelle piastrine del sangue), provoca la contrazione dei vasi sanguigni, aiuta a trasmettere le informazioni in tutto il sistema nervoso centrale e svolge un ruolo nella funzione cerebrale. Questo messaggero chimico è anche responsabile della stimolazione delle aree del cervello che controllano il sonno e la veglia negli esseri umani.

La scienza ritiene che quattro ormoni, la serotonina , la dopamina , l'ossitocina e le endorfine promuovano sentimenti positivi come la felicità e l'amore. Per ognuno di loro, determinate azioni o esperienze li stimolano, come ascoltare musica, fare sport, passare del tempo con i propri cari.

Mancanza o carenza di serotonina: quali sono gli effetti e i segni?

La ricerca sulla serotonina ha dimostrato che una carenza di questo ormone può portare a vari sintomi. Sebbene gli scienziati non capiscano ancora come la serotonina funzioni sul tono dell'umore, gli studi hanno effettivamente collegato bassi livelli di questo neurotrasmettitore ai disturbi dell'umore e potrebbe avere un ruolo nella depressione. Livelli ridotti di serotonina nel cervello possono essere causa di problemi di memoria e umore basso, riporta il Medical News Today .

In effetti, la serotonina viene utilizzata in alcuni farmaci antidepressivi. Nei casi di depressione profonda, i trattamenti più prescritti sono gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o SSRI .Aumentano la quantità di serotonina disponibile nel cervello. Gli effetti di questi trattamenti sono un miglioramento dell'umore e una diminuzione dell'ansia.

Perché possiamo avere una carenza di serotonina? Cosa la distrugge? Diversi fattori possono svolgere un ruolo. Ad esempio, lo stress o una dieta squilibrata possono ridurre la quantità di serotonina prodotta nel cervello.

Cosa aumenta la serotonina? Dove trovarla nel cibo?

Esistono tecniche per stimolare il corpo a produrre una quantità sufficiente di serotonina. Il primo riguarda il cibo. Triptofano , il cosiddetto aminoacido “precursore della serotonina”, necessario per la produzione della stessa.

Se quest'ultimo non è direttamente nel nostro piatto, il triptofano può essere consumato tramite alimenti che contengono proteine , come carne, salmone, pollame, uova, spinaci, semi, latte, latticini a base di soia e noci. È essenziale anche il consumo di carboidrati attraverso frutta, verdura, pane e pasta a base di cereali integrali. Infatti il ​​triptofano necessita di energia , e quindi di carboidrati , per raggiungere il cervello e produrre serotonina. Attenzione però, non ci si può basare su una dieta troppo restrittiva, deve essere variegata ed equilibrata.

Un apporto costante di energia durante il giorno può aiutare a bilanciare l'umore. Bere abbastanza liquidi, mantenere un intestino sano, praticare attività fisica ed esporsi quotidianamente alla luce del giorno sono alcune delle azioni che contribuiscono a una buona salute mentale e fisica , al benessere, stimolando la produzione di serotonina e mantenendo il corpo sano.

Alcune piante agiscono sulla serotonina

Erba di San Giovanni

È noto che alcune piante promuovono naturalmente la produzione di serotonina, come la Griffonia simplicifolia, i cui semi contengono 5-HTP (precursore immediato della serotonina).

viene spesso utilizzata nel trattamento di piccoli episodi di depressione e nelle forme lievi, ma non va abbinata agli antidepressivi perché agisce sullo stesso meccanismo.