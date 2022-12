Pranzo di Santo Stefano: i rimedi e gli alimenti contro il gonfiore addominale

Il pranzo di Santo Stefano vi vede provati dalla maratona di Natale, a suon di prelibatezze e cibi dal gusto corposo? Manicaretti, preparati da forno, antipasti sostanziosi, dolci e molto altro: un compendio di portate che incide sulla fase digestiva, agevolando il classico gonfiore addominale.

Una condizione molto diffusa, conseguenza diretta di un'alimentazione errata, delle cattive abitudini e dello stress. Per porvi rimedio è possibile affrontare il pranzo rituale con i giusti accorgimenti, mettendo in atto qualche piccola strategia. Ad esempio, scegliendo cibi utili a prevenire il disturbo e utilizzando rimedi naturali perfetti per una digestione senza traumi.

Gonfiore addominale, le cause

Il gonfiore addominale è una condizione molto ricorrente, conseguenza di una cattiva digestione. Le cause possono essere molteplici, a partire da un'alimentazione errata, oppure dall'assunzione di alcuni cibi in grado di produrre gas nello stomaco e nell'intestino. Ma anche lo stress, le cattive abitudini come mangiare velocemente, fino all'ansia, al fumo e alle gomme da masticare. Senza dimenticare le porzioni abbondanti, come nel caso dei festeggiamenti di Natale, oltre all'intolleranza ad alcuni cibi. Vi sono poi condizioni di natura medica, quali il reflusso gastroesofageo, il colon irritabile, la celiachia e l'assunzione di farmaci, per citarne alcuni.

Oltre al senso di pesantezza, pressione e tensione addominale, il gonfiore si manifesta attraverso una serie di sintomi quali dolore ed espansione dell'addome. Il tutto si può accompagnare da un forte stanchezza e spossatezza, eruttazione e flatulenza, ma anche difficoltà digestive. Per impedire che la condizione si ripresenti alla fine di ogni pasto è importante mettere in atto alcune facili e utili strategie, ma anche orientare la scelta alimentare verso uno stile più salutare ed equilibrato.

Gonfiore addominale, rimedi e alimentazione

Se volete stupire i vostri commensali anche per Santo Stefano, ponendo rimedio alle abbuffate dei giorni precedenti, ecco qualche soluzione benefica. Ad esempio, utile è moderare l'assunzione di prodotti che possono favorire gonfiore, come i legumi se non trattati nel modo giusto, ma anche i latticini, i cibi ricchi di fibre, le bevande gassate, fino alle caramelle e alle gomme da masticare. Senza dimenticare gli alimenti fritti, grassi e piccanti, i preparati con farine raffinate e alcune verdure quali crucifere, cipolle, melanzane, pesche e pere. Preferendo invece un mix di proposte perfette per un pranzo leggere e invitante, indicato per una digestione sana e senza pesantezza. Tra i tanti:

frutta : kiwi, mela, mirtillo, frutti di bosco, prugne secche, papaya, avocado, ananas;

: kiwi, mela, mirtillo, frutti di bosco, prugne secche, papaya, avocado, ananas; verdura : finocchio, cetriolo, sedano, tarassaco;

: finocchio, cetriolo, sedano, tarassaco; erbe aromatiche e spezie : menta piperita fresca, zenzero, cumino, anice, curcuma, melissa;

: menta piperita fresca, zenzero, cumino, anice, curcuma, melissa; cibi integrali con moderazione: pasta, riso, farro, avena.

Combinarli o presentarli sulla tavola è il modo migliore per supportare una digestione leggera, in abbinamento con una buona idratazione a base di acqua. Ad esempio, un risotto light oppure una zuppa al farro con verdure e spezie sono l'ideale, seguite da un secondo proteico, magari pesce al forno con asparagi o anche uova con verdure. Tra queste un carpaccio di finocchio e spezie, oppure un mix di sedano, tarassaco e cetriolo irrorato con olio d'oliva, aceto di riso, un trito di menta piperita e un pizzico di zenzero. Per dolce una mousse light senza latte, con papaya e frutti di bosco. In alternativa, ananas a fette con succo di mela e timo, degustando un tè verde. Ovviamente le combinazioni possono essere tante, basta farsi guidare dalla fantasia così da creare un menu semplice ma gustoso. Offrendo così allo stomaco una giornata di relax, che potrebbe trasformarsi in un appuntamento detox da ripetere all'occorrenza.