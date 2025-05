Quali bevande fanno bene per il microbiota intestinale?

Chiamato anche flora intestinale , il microbiota è l'insieme dei microrganismi ,batteri, virus, parassiti e funghi , che popolano il nostro apparato digerente , principalmente l'intestino tenue e il colon. Il nostro microbiota è influenzato ed evolve in base a diversi fattori, in particolare alla nostra alimentazione. I probiotici sono "batteri buoni" che aiutano la digestione, rafforzano il sistema immunitario e riequilibrano la flora intestinale, soprattutto dopo disturbi o assunzione di antibiotici. Si trovano negli alimenti fermentati (yogurt, crauti, miso) e nelle bevande come kefir, kombucha, lassi o latticello, che migliorano il transito e il benessere digestivo.

I benefici dei probiotici

Avere una flora intestinale sana è essenziale. In caso contrario potrebbero sorgere problemi di salute. Quando il microbiota intestinale non è sano, si parla infatti di disbiosi . Questa condizione innalza il numero di batteri patogeni e aumenta anche la permeabilità della barriera intestinale, rendendo l'organismo meno capace di difendersi, il che può favorire ansia, depressione, sindrome dell'intestino irritabile, diabete, obesità, ecc. Ecco perché è importante prendersi cura della propria flora intestinale.

I probiotici sono batteri buoni che favoriscono una buona digestione. Aiutano anche a ripristinare la flora intestinale in caso di problemi digestivi, dopo l'assunzione di antibiotici, dopo affezioni virali o batteriche dell'intestino. Ogni organismo ha il suo microbiota composto da più di cento batteri diversi: lattobacilli, streptococchi, ecc. Oltre ai benefici per la digestione, i probiotici rafforzano anche il sistema immunitario, svolgono un ruolo nella gestione del peso, nella prevenzione dei problemi della pelle ed evitano la formazione di gas intestinali.

Probiotici naturali

E' possibile potenziare il microbiota intestinale assumendo integratori alimentari a base di probiotici, ma questi microrganismi si trovano anche negli alimenti fermentati come yogurt, crauti e miso.

Bevande che fanno bene alla salute dell'intestino

Alcune bevande contengono anche probiotici. È il caso del kombucha , del kefir , del lassi, del latticello, ecc.

Che cosa è il kefir?

Esistono due tipi di kefir: il kefir di latte e il kefir di frutta .

Il kefir di latte è una bevanda fermentata preparata con granuli di kefir di latte, ricca di probiotici . Per quanto riguarda il kefir di frutta, si ottiene fermentando lo zucchero di frutta come arancia, limone, frutta secca, e si ottiene così una bevanda frizzante e acidula. Questa bevanda aiuta anche a combattere la stitichezza e ad avere meno problemi digestivi in ​​generale, perché permetterà di reintrodurre batteri buoni nell' intestino e quindi di riequilibrare e regolare il microbiota.

I benefici del kefir

Ha un effetto positivo sull'apparato digerente favorendo la digestione e migliorando il transito, contribuisce alla corretta assimilazione dei nutrienti da parte dell'organismo, rafforza il sistema immunitario intestinale. Tutti questi benefici per un apporto calorico ragionevole: da 50 a 55 calorie per 100 ml per il kefir di latte e solo una decina per quello di frutta.

Come preparare il kefir?

In uno scolapasta, sciacquare 3 o 4 cucchiai di grani di kefir, un mix di lievito e batteri (disponibile nei negozi biologici). Versare 1,5 litri di acqua minerale in una brocca di vetro. Aggiungere i grani di kefir, 1 limone biologico tagliato a fette, 1 fico, 3 cucchiai. a s. di zucchero di canna. Coprite la brocca con una garza e lasciate riposare per 24-48 ore a temperatura ambiente. Quindi rimuovere la frutta e i grani di kefir. Sciacquare, asciugare e conservare i grani di kefir in un contenitore ermetico. Filtrare la bevanda. Conservare in frigorifero per 3-4 giorni.

Cura del kefir: quanto dura?

È possibile fare una cura a base di kefir in inverno o dopo aver assunto antibiotici , assumendone uno o due bicchieri al giorno per una o due settimane. E' importante ricordare che i bambini non devono consumare il kefir conservato in frigorifero per più di 24 ore, a causa del suo contenuto alcolico!

Bevande probiotiche

Oltre al kefir, ci sono altre bevande che fanno bene alla flora intestinale. Eccone alcune.

Kombucha

Originaria della Cina, questa bevanda, come il kefir, è ampiamente consumata in tutta l'Asia, dove è conosciuta come l'elisir dell'immortalità. E' una bevanda ricca di probiotici, ma non è fatta con latte o frutta, bensì con tè nero o verde, con zucchero e una "madre kombucha". Il kombucha ha diversi benefici: favorisce la disintossicazione dell'organismo, è antimicrobico, antinfiammatorio e ha un effetto positivo sulla digestione e sul benessere intestinale. Lo svantaggio del kombucha rispetto al kefir è il tempo di preparazione: occorrono da una a due settimane di fermentazione prima di poter essere consumato.

Come preparare il kombucha in casa?

Per 4 persone: 1 bustina di tè verde Sencha, 1 l di acqua di sorgente, 1 limone, 2 cucchiai. a s. zucchero a velo, ½ disco di ceppo di kombucha, 200 ml di liquido base per kombucha. Lasciare in infusione il tè per 10 minuti in 50 cl di acqua bollente. Aggiungere lo zucchero e mescolare. Aggiungere la madre del kombucha. Lasciare fermentare per 1 o 2 settimane a temperatura ambiente, coperto con una garza. Rimuovere la madre del kombucha. Aggiungere il limone spremuto. Filtrare e bere.

Lassi

Si tratta di una bevanda fermentata di origine indiana, a base di acqua e yogurt. I probiotici presenti nello yogurt mantengono un buon equilibrio della flora intestinale e limitano il gonfiore.

Come preparare il lassi in casa?

Per 4 persone: 2 yogurt, 50 cl di acqua, 4 cucchiai. a s. miele (o zucchero di canna), spezie (a scelta). Mescolare gli yogurt con l'acqua fino a ottenere un composto liscio. Aggiungere miele o zucchero. Mescolare. Aggiungere le spezie: cannella, cardamomo, cumino ebBere freddo.

Latticello

Il latte Ribot è un latte fermentato dal sapore leggermente acido e ricco di probiotici benefici per la digestione. Questo latte si trova nel reparto refrigerato ed è proposto da numerose marche francesi e inglesi.

Il tedj

Il tedj è etiope.

Questa bevanda fermentata è fatta con miele fermentato in acqua e può contenere un livello di alcol relativamente elevato, quindi va consumata con moderazione.

Esistono molte altre bevande che contengono probiotici per una buona salute intestinale: ginger beer, kvas, koumis, kanji, jun, boza, barnache.