Quali frutti dovrebbero essere evitati quando si ha il diabete?

Il diabete è una malattia delle cellule del pancreas che provoca una carenza dell'ormone insulina , che abbassa i livelli di zucchero nel sangue. Questo ormone, secreto durante i pasti, consente al glucosio di passare dal sangue alle cellule, così da poter essere utilizzato come fonte di energia. Quanto più dolce è il pasto, tanto maggiore sarà la quantità di insulina secreta dall'organismo.

Quando non secerniamo abbastanza insulina, lo zucchero in eccesso consumato rimane nel sangue, il che provoca un livello elevato di glicemia , dannoso per la salute. Oggi esistono farmaci ipoglicemizzanti in grado di imitare l'effetto dell'insulina nell'organismo, ma i diabetici devono comunque fare attenzione a evitare grandi variazioni nei livelli di zucchero nel sangue, adottando una dieta equilibrata.

Frutta e diabete: tra contenuto di zuccheri e indice glicemico

Non tutti i frutti hanno lo stesso effetto sui livelli di zucchero nel sangue. Ciò dipende da due fattori: da un lato il contenuto di zuccheri e dall'altro l' indice glicemico (IG).

L’indice glicemico di un alimento riflette la sua capacità di aumentare più o meno rapidamente i livelli di zucchero nel sangue e quanto più è alto, tanto più velocemente aumenta il livello di zucchero nel sangue e più zucchero contiene un frutto, più aumenta significativamente i livelli di zucchero nel sangue.

Per mantenere il più possibile stabili i livelli di zucchero nel sangue, i diabetici dovrebbero quindi privilegiare frutti moderatamente dolci con un basso indice glicemico.

Dieta per diabetici: quali frutti sono sconsigliati per chi soffre di diabete?

La frutta è un alimento sano, ricco di fibre , vitamine, minerali e antiossidanti e sono quindi essenziali per la salute e non dovrebbero essere eliminati, nemmeno quando si soffre di diabete. Non ci sono frutti proibiti nella dieta dei diabetici e i frutti più dolci con l'indice glicemico più elevato non devono essere evitati, ma vanno limitati e inseriti giudiziosamente nella dieta.

L'ideale sarebbe consumare la frutta durante o alla fine del pasto. Se mescolati agli alimenti, i carboidrati in essi contenuti verranno assorbiti meno rapidamente e avranno un impatto minore sui livelli di zucchero nel sangue.

Tra i frutti più dolci troviamo:

i datteri,

la banana ,

la ciliegia,

l'uva.

“I falsi amici" dei diabetici sono l’anguria e il melone: ​​pur non essendo molto dolci, hanno un indice glicemico molto alto e spesso vengono consumati in quantità eccessive perché molto dissetanti, non sono vietati, ma è opportuno limitarne la porzione a 150 g (una fetta) e consumarli preferibilmente a fine pasto.

Inoltre i diabetici devono evitare i succhi di frutta che sono meno interessanti dal punto di vista nutrizionale rispetto alla frutta intera perché sono praticamente privi di fibre e fanno aumentare molto più rapidamente i livelli di zucchero nel sangue. Allo stesso modo, gli alimenti derivati ​​dalla frutta, come marmellate, confetture, crostate, sorbetti o frutta sciroppata , sono prodotti dolci, che andrebbero evitati se si soffre di diabete.

Un diabetico può mangiare una banana al giorno?

Le banane sono tra i frutti più dolci e sebbene non siano vietati ai diabetici, si consiglia comunque di non mangiarli tutti i giorni e di alternarli tra frutti più o meno ricchi di zucchero. In ogni caso è fondamentale variare il più possibile la propria dieta per garantire la copertura di tutti i fabbisogni di micronutrienti.

Le banane possono essere utili per gli atleti, perché contengono anche amido, ovvero carboidrati complessi e possono quindi essere assunte, ad esempio, prima di un'attività fisica intensa.

Quali frutti sono consentiti ai diabetici?

Ai diabetici è consentita tutta la frutta, a condizione che sia varia e inserita correttamente nella dieta e si consiglia di mangiare due frutti al giorno, variandoli il più possibile, preferibilmente interi con la buccia per avere il massimo apporto di fibre.

Nel contesto di una dieta per diabetici, è opportuno privilegiare alcuni frutti, che non sono molto dolci e hanno un IG moderato, ad esempio:

agrumi,

frutti rossi (tranne la ciliegia),

frutto della passione,

nettarine/pesche,

albicocche,

mele ,

pere,

mele cotogne.

Qual è il frutto con il più basso contenuto di zucchero?

I frutti con il più basso contenuto di zucchero sono il rabarbaro (1,4 g per 100 g) e il limone (1,6 g/100 g), ma raramente vengono consumati da soli a causa della loro elevata acidità, che non è compensata dallo zucchero. I frutti meno dolci che mangiamo così come sono sono le bacche (fragole, lamponi, more) che forniscono 6 g di carboidrati ogni 100 g.

E la frutta secca in caso di diabete?

Come suggerisce il nome, la frutta secca è frutta che è stata essiccata e che quindi ha perso gran parte dell'acqua che contiene e la loro densità zuccherina e calorica è quindi da tre a quattro volte superiore a quella della frutta fresca.

Non sono vietati neanche ai diabetici, ma bisogna fare attenzione alle quantità. Una porzione di frutta fresca può essere sostituita da 30 g di frutta secca, ovvero circa 3 albicocche secche, 2 fichi secchi, 3 prugne secche o una manciata di uvetta.

Dieta per diabetici: quali alimenti sono vietati in caso di diabete?

Sebbene per lungo tempo la dieta per i diabetici sia stata molto rigida, da quando sono disponibili trattamenti farmacologici efficaci non è più così. I principali consigli dietetici si basano su due principi: limitare le grandi variazioni della glicemia e proteggere il sistema cardiovascolare.

Nessun alimento è proibito ai diabetici, ma è consigliabile avere una dieta varia ed equilibrata, limitare i prodotti ultra-processati e ricchi di grassi saturi (formaggi, carni grasse, salumi, dolci, burro) che fanno male alle arterie, così come lo zucchero e i latticini industriali zuccherati che alzano rapidamente i livelli di glicemia.

Bisognerebbe evitare il più possibile solo le bevande zuccherate , come le bibite gassate, perché aumentano molto rapidamente e

significativamente i livelli di zucchero nel sangue. Gli alimenti su cui concentrarsi sono le verdure, gli amidi a basso indice glicemico (riso integrale, pasta integrale, quinoa, legumi), gli oli vegetali, il pesce e le carni magre.