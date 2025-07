Quali vitamine sono importanti per gli anziani?

È noto che con l'avanzare dell'età è fondamentale mantenere un sistema immunitario efficiente , per ridurre il rischio di problemi di salute. Ma non è sempre facile sapere a quali vitamine rivolgersi e dove trovarle.

Quali vitamine mancano a 70 anni e dovremmo assumerne a sufficienza per il nostro organismo?

Le esigenze nutrizionali variano nei bambini piccoli, negli adolescenti, nei giovani adulti e negli anziani. Cambiano con l'età, a seconda delle esigenze specifiche di ogni fase della vita .

Alcune vitamine sono particolarmente importanti per gli anziani perché contribuiscono a prevenire le malattie legate all'età e a preservare la salute generale. Le principali vitamine a rischio di carenza negli anziani sono le vitamine D, B9, B12, C, E e K.

La vitamina D, innanzitutto, è essenziale per la salute delle ossa , poiché contribuisce al corretto assorbimento del calcio, riducendo così il rischio di osteoporosi e fratture e svolge anche un ruolo nelle difese immunitarie. Il problema: da un lato, la capacità della pelle di sintetizzare questa vitamina a partire dalla luce solare diminuisce con l'età e dall'altro le persone anziane spesso trascorrono meno tempo all'aria aperta, il che contribuisce quindi ad aumentare il rischio di carenza. La carenza di vitamina D è particolarmente dannosa per gli anziani, poiché può causare perdita di tessuto osseo, dolori muscolari e un aumento del rischio di cadute e fratture.

La vitamina B12 , fondamentale per la produzione di globuli rossi , il corretto funzionamento del sistema nervoso e la sintesi del DNA, è spesso carente negli anziani . Questo perché gli anziani la assorbono meno a causa della ridotta acidità di stomaco, necessaria per rilasciare la B12 dagli alimenti.

Una carenza può portare ad anemia, problemi neurologici (come intorpidimento o formicolio agli arti), affaticamento cronico e problemi cognitivi.

La vitamina B9 ( acido folico o folato), importante per la produzione di globuli rossi , la sintesi del DNA e il funzionamento del sistema nervoso, è essenziale per gli anziani. Sebbene la carenza di folati sia meno comune della carenza di B12, può comunque verificarsi, soprattutto se la dieta è insufficiente o se alcuni farmaci interferiscono con l'assorbimento dei folati. La carenza di B9 negli anziani può portare ad anemia megaloblastica e può mascherare la carenza di vitamina B12, con gravi conseguenze neurologiche.

La vitamina C : questo potente antiossidante supporta il sistema immunitario , favorisce la guarigione delle ferite ed è coinvolto nella formazione del collagene per pelle , vasi sanguigni e ossa. L'assorbimento di vitamina C è generalmente buono ma una dieta scorretta o malattie croniche possono ridurne l'assunzione negli anziani. Una carenza può quindi portare a un indebolimento del sistema immunitario, a una lenta guarigione delle ferite e, in casi estremi, allo scorbuto.

La vitamina A : in quanto vitamina antiossidante , protegge le cellule dai danni ossidativi e quindi dall'invecchiamento cellulare ed è importante per il funzionamento del sistema immunitario. Il fabbisogno di vitamina A può aumentare con l'età a causa dell'aumento dello stress ossidativo e una carenza potrebbe quindi contribuire all'invecchiamento cellulare accelerato e a problemi neurologici.

La vitamina K : essenziale per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa , questa vitamina potrebbe essere carente in alcuni anziani che soffrono di disturbi digestivi o che assumono farmaci anticoagulanti che potrebbero interferire con il suo corretto assorbimento. Una carenza può quindi portare a sanguinamento eccessivo e a una diminuzione della densità ossea, aumentando il rischio di fratture.

Anziani: come dare nuova forza e tono a una persona anziana?

Per tutti questi motivi, mantenere un equilibrio vitaminico è essenziale per le persone anziane, ancora di più che per i giovani.

A meno che non vi sia una carenza comprovata, una dieta varia ed equilibrata è normalmente sufficiente a coprire il fabbisogno degli anziani.

Le principali linee guida da seguire sono:

- Assicurare un apporto proteico adeguato per mantenere la massa muscolare, includendo ad esempio pollo, pesce, uova, legumi o latticini a ogni pasto.

- Privilegiare frutta e verdura fresca, idealmente le più colorate possibile, ricche di vitamine, minerali e antiossidanti, che aiutano a combattere l'infiammazione e a migliorare l'energia.

- Bere molta acqua: perché la disidratazione può portare ad un aumento della stanchezza, della confusione e a una diminuzione della forza muscolare.

- Mangiare pasti frequenti ed equilibrati può mantenere un livello di energia costante durante tutto il giorno.

In caso di carenze, disturbi dell'assorbimento o trattamenti farmacologici che impediscono il corretto assorbimento dei micronutrienti, potrebbe essere necessario somministrare integratori appropriati dopo aver consultato un medico.

Oltre alla dieta, anche il sonno, l'attività fisica, l'interazione sociale e la stimolazione mentale sono essenziali per migliorare la qualità della vita e l'energia di una persona anziana.

Qual è il miglior integratore vitaminico per gli anziani?

Non esiste un integratore alimentare universalmente raccomandato per tutti gli anziani. La scelta dell'integratore alimentare più adatto a una persona anziana dipende dalle sue specifiche esigenze e dai suoi requisiti nutrizionali, che possono variare a seconda dello stato di salute generale e della dieta.

Alcuni integratori sono particolarmente utili per gli anziani che potrebbero avere scarso appetito e avere difficoltà a soddisfare tutti i loro fabbisogni nutrizionali. I multivitaminici per anziani, ad esempio, sono progettati per soddisfare le loro specifiche esigenze nutrizionali , con dosi appropriate di vitamine D, B12, C ed E, nonché di minerali come calcio e zinco. Possono aiutare a colmare le lacune nutrizionali e ridurre il rischio di carenze.

In ogni caso, è consigliabile consultare un professionista sanitario, medico o nutrizionista, per stabilire

quali integratori sono necessari e in quali dosi, con l'obiettivo di integrare l'apporto alimentare senza sovraccaricare l'organismo, tenendo conto delle possibili interazioni con i farmaci e dello stato di salute generale.