Ciclo mestruale e sport, tutti i falsi miti e i benefici

Uno degli interrogativi di molte donne è se durante il ciclo mestruale è possibile praticare sport.

Un tempo si pensava che il ciclo mestruale fosse un vero e proprio “limite” per la vita quotidiana di una donna. Si consigliava di far astenere le donne da attività pesanti in quei giorni inclusa l’attività sportiva. Fortunatamente diversi studi scientifici hanno dimostrato recentemente che lo sport è in grado di rilasciare delle endorfine che aiutano a percepire meno il dolore fisico come crampi addominali, mal di testa e irritabilità.

Quali sono i benefici dello sport durante il ciclo mestruale

"Il ciclo mestruale ha diverse fasi legate alle variazioni dei livelli di estrogeni e di progesterone che possono influenzare le esigenze dietetiche e la risposta a diversi tipi di esercizio. Tuttavia, è ancora triste sentire che il 79% delle donne si prende una pausa da un'attività sportiva a causa delle mestruazioni. I motivi per cui sono ancora tante le donne che decidono di non fare sport durante le mestruazioni possono dipendere da diversi fattori legati alle difficoltà nell'uso di prodotti mestruali, oppure dall’umore o dall’approccio all'esercizio. Evidenze scientifiche confermano che a causa dell’aumento dei livelli di estrogeni le performance sportive possono migliorare nella prima metà del ciclo mestruale”, ci spiega la ginecologa Manuela Farris.

L’attività fisica durante il ciclo mestruale è un vero e proprio toccasana per molte donne. Grazie alla produzione di ormoni del benessere, l’attività sportiva è in grado di diffondere un senso di benessere psicologico tanto da diminuire lo stress e il cattivo umore. Praticato durante il periodo premestruale è in grado di diminuire la sensazione di gonfiore legata alla ritenzione di liquidi. Inoltre fare movimento durante i giorni delle mestruazioni permette di rilassare la muscolatura addominale che solitamente in quei giorni è colpita da crampi dolorosi causati alla produzione di un ormone chiamato prostaglandine.

“L’esercizio fisico è raccomandato durante le mestruazioni perché aiuta a rilasciare endorfine, l'antidolorifico naturale del corpo. Questo significa che allenarsi durante le mestruazioni può ridurre i dolori mestruali e influire positivamente anche sui sintomi psicologici legati alla sindrome premestruale. Pianificare le attività sportive ascoltando il proprio corpo può essere la soluzione migliore per la maggior parte delle donne” è il consiglio della Dott.ssa Farris

Quali sono gli sport consigliati durante il ciclo mestruale

Durante il ciclo mestruale è possibile praticare ogni tipo di sport anche quelli più colpiti dai falsi miti in primis il nuoto. Molte donne si sentono a disagio a praticarlo in quei giorni perché temono perdite mentre indossano il costume da bagno. Eppure questo è uno degli sport più consigliato perché essendo uno sport aerobico è in grado di stimolare l’alta produzione di serotonina e dopamina. Diffonde un senso di relax e armonia.

Un altro sport che da un grande senso di rilassamento è lo yoga che permette anche di sviluppare la concentrazione e migliorare la postura. La semplice passeggiata o camminata veloce della durata di circa una ventina di minuti genera benessere psico-fisico sempre grazie alla produzione delle famigerate endorfine.

Se si pratica sport nei primi giorni del ciclo però bisogna cercare di evitare movimenti ed esercizi che richiedono troppa resistenza fisica o che sforzano troppo la zona lombare.