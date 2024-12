Tutti i benefici dei semi di canapa, ma attenzione al dosaggio quotidiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tratta di un alimento da sempre considerato povero ma in realtà prezioso per il nostro benessere perché dotato di grandi proprietà nutrizionali che lo fanno considerare come un vero e proprio integratore alimentare: stiamo parlando dei semi di canapa, oggi sempre più utilizzati in cucina in versione integrale o decorticata, sia crudi che cotti, sotto forma di olio o di farina.

Per queste loro caratteristiche essi vengono spesso impiegati come sostituti del frumento e in particolar modo nelle diete vegane: oltre ciò, l'olio da essi estratto può diventare un prezioso alleato per la salute vista la grande quantità di Omega 3 e Omega 6, mentre la farina viene utilizzata dalle persone intolleranti al glutine.

Valori nutrizionali e proprietà

In 100 grammi di semi, che garantiscono 553 chilocalorie, è possibile trovare una grande quantità di grassi, quasi la metà del peso totale (48,75 g), la maggior parte dei quali insaturi, ovvero quelli definiti "buoni", specie gli acidi grassi polinsaturi delle serie Omega 3 e Omega 6. Reperibili in un rapporto 3:1, questi contribuiscono a ridurre il livello di colesterolo nel sangue, a prevenire e ridurre i rischi di arteriosclerosi, a curare artrite e artrosi, patologie asmatiche e malattie della pelle, come eczemi e acne.

La qualità delle proteine (presenti in 31,56 g) è elevata, dal momento che risultano composte da 22 amminoacidi dei quali 8 essenziali: una situazione anomala per quanto concerne i vegetali, dato che è la carne a offrire solitamente una scelta così ampia. Si ritrovano anche numerose vitamine, come la vitamina C (0,5 mg), la B1 (1,275 mg), la B2 (0,285 mg), la B3 (9,2 mg), la B6 (0,6 mg) e la vitamina E (0.8 mg). Ricchi di fibre (4 g), i semi di canapa contengono sali minerali importanti per l'equilibrio del nostro organismo, come il fosforo (1650 mg), il potassio, (1200 mg), il magnesio (700 mg), fondamentale per la funzionalità di cuore, muscoli e sistema nervoso, , il calcio (70 mg), lo zinco (9.9 mg) e il sodio (4 mg). Da segnalare anche la presenza del ferro (7.95 mg), fondamentale per migliorare il trasporto dell'ossigeno nel sangue.

Uso in cucina e precauzioni

Come detto, i semi di canapa possono essere usati in modo naturale, sia nella versione integrale che decorticata, tanto da soli quanto aggiunti a primi piatti, come le vellutate, a insalate miste e a numerosi piatti unici. Da essi è possibile anche estrarre, con spremitura a freddo per cui con semplice pressione, un olio vegetale con un gusto che ricorda quello della nocciola: dalle proprietà antinfiammatorie e broncodilatatorie, l'olio va conservato oreferibilmente in frigo per la tendenza a irrancidirsi. In cucina si impiega spesso anche come sostituto del burro per preparare torte o biscotti. I semi consentono anche di realizzare una farina speciale perché priva di glutine e dunque molto adatta ai celiaci, oltre che alla dieta vegana: grazie ad essa viene prodotto un pane.

Meglio, comunque, non esagerare con le dosi: a parte l'elevata quantità di grassi, è consigliabile moderarsi visto che un consumo eccessivo può causare

episodi di dissenteria. In genere se ne sconsiglia l'assunzione se si stanno prendendo farmaci con funzone anticoagulante, antiaggreganti piastrinici o eparine, per quanto non siano mai state rilevate situazioni di pericolo.