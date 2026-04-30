Riducono il colesterolo e regolano i livelli di glicemia: proprietà e consumo dei pistacchi

Appetitosi e versatili, i pistacchi sono anche buoni per il nostro organismo. Questi piccoli alimenti sono i semi della Pistacia vera, un albero della famiglia delle Anacardiacee, originario dell’Asia centro-occidentale.

Tutti abbiamo presente i sacchetti di pistacchi comunemente venduti nei negozi, così come il gusto di gelato dal classico color verdognolo. Ma l’utilizzo in cucina di questo tipo di frutta secca a guscio è molto più ampio di quanto generalmente si possa immaginare. Dagli antipasti ai dessert, i pistacchi possono essere felicemente combinati con tante pietanze diverse.

Le caratteristiche dei pistacchi

Nei semi della Pistacia vera ci sono proteine e, in quantità minore, carboidrati e fibre. Ma veri protagonisti, perchè presenti in grande quantità, sono i lipidi, sostanze utili per molteplici funzioni dell’organismo. Si tratta di grassi insaturi, tipici della frutta secca a guscio, grassi “buoni”, che hanno una funzione protettiva della salute cardiovascolare. Quelli dei pistacchi sono monoinsaturi e polinsaturi (come gli omega 3).

Molto bassa è invece la quota di grassi saturi.

Quali sono le proprietà nutrienti dei pistacchi

A livello di minerali, l’alimento contiene soprattutto potassio, fosforo e magnesio: tra le altre funzioni, il primo è importante per l’attività dei muscoli, il secondo è fondamentale nello sfruttamento energetico degli alimenti e il terzo partecipa alla regolazione della trasmissione nervosa. Tra le vitamine sono presenti, tra le altre, la Vitamina E e quelle del gruppo B con proprietà antiossidanti.

Quante calorie contengono 100 grammi di pistacchi

I pistacchi sono inoltre ad alto contenuto energetico ed è per questo che bisogna fare attenzione alle quantità, anche perchè grazie al loro gusto molto spesso non è facile fermarsi. Tuttavia 100 grammi di alimento apportano ben 629 calorie: la dose giornaliera consigliata è quindi di 30 grammi.

Grazie alla presenza di fibre, i pistacchi sono in grado di saziare anche in piccole dosi e sono anche validi alleati per chi soffre di diabete.



Quali sono i benefici dei pistacchi

Diversi studi hanno messo in luce le proprietà benefiche dei pistacchi, in particolare per la salute metabolica e cardiovascolare. Il loro consumo può agire positivamente su alcuni fattori di rischio cardiometabolico e hanno caratteristiche antiossidanti.

L’assunzione di questi piccoli semi è inoltre in grado di ridurre i livelli ematici di colesterolo e può migliorare lo stato di regolazione glicemica in individui a rischio di malattie cardiovascolari.

I pistacchi in cucina

Inserire i pistacchi in una dieta equilibrata è dunque una buona scelta. Questo tipo di frutta secca a guscio è una valida soluzione come merenda o come spuntino a metà mattina. Da preferire sono i pistacchi al naturale, senza l’aggiunta di sale.

Ma sgranocchiarli così, dalla confezione, è il modo più semplice: ci sono infatti tante idee da sperimentare nelle proprie ricette.

Si può ad esempio condire la pasta con un pesto ai pistacchi oppure un’insalata caprese può essere arricchita con pezzetti di questo alimento.

Da provare anche il risotto ai pistacchi oa base degli stessi semi come bocconcini di formaggio molle o tartine al salmone ricoperte di verde granella. Sono inoltre perfetti con il pesce, per esempio con una sogliola al cartoccio, o da aggiungere allo yogurt.

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