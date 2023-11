Come abbassare la glicemia, 13 super cibi da mangiare

L'alimentazione svolge un ruolo importante di prevenzione anche per quanto riguarda il diabete, grazie al corretto apporto di cibi e prodotti utili a stabilizzare i livelli di glucosio nel sangue. Un buon regime alimentare può anche supportare le cure impostate dal medico, specialmente se la patologia diabetica è presente, tanto da consentire ai medicinali di lavorare nel modo giusto. I prodotti da preferire sono quelli che vantano un indice glicemico basso, meglio ancora se ricchi di fibre così da crerae un menu ben bilanciato e nutriente.

Al contempo bisogna evitare di eccedere con prodotti ricchi di zucchero, oppure eccessivamente raffinati, troppo elaborati e processati, senza incappare nell'errore di sottoporre l'organismo a forti privazioni, riducendo o eleminando l'assunzione di alcuni alimenti, come ad esempio i carboidrati, considerati vera fonte energetica e utili per il benessere quotidiano. Scopriamo insieme cosa sono il diabete e la glicemia, e quali sono i 13 cibi che possono risultare di grande aiuto.

Glicema e diabete, di cosa di tratta

Quando si parla di glicemia si intende il valore che definisce i livelli di glucosio presenti nel sangue, questo è uno zucchero utile per il normale funzionamento delle cellule dell'organismo. Il glucosio si ricava dall'assunzione di alcuni cibi e i suoi livelli vengono regolati da alcuni ormoni, quali l'insulina e il glucagone. Quando i livelli di glucosio aumentano il pancreas produce l'insulina che aiuta l'assorbimento del glucosio da parte delle cellule, mentre quando i livelli diminuiscono allora interviene il glucagone.

Se questi valori aumantano in modo troppo repentino, come conseguenza di una produzione scarsa o assente di insulina, si parla di iperglicemia. Quando il pancreas non produce insulina si parla di diabete 1, mentre nel caso del diabete 2 l'insulina viene prodotta ma le cellule non riescono a utilizzarla. I sintomi della glicemia alta possono essere tanti e tra questi l'aumento della sete, della fame e della diuresi, oltre a stanchezza con vista ofuscata, spossatezza e mal di testa. Possono subentrare infezioni all'apparato genitale e urinario, e può manifestarsi una repentina perdita di peso: il cibo, se ben calibrato, può risultare di supporto tanto da migliorare la condizione.

I 13 cibi a basso indice glicemico

Per regolare i livelli glicemici è bene ridurre e limitare l'assunzione di tutti quei cibi con livelli di zucchero molto elevati come, ad esempio, pane, pasta da farine raffinate, dolciumi, ma anche banane, uva, fichi, cachi e molto altro. I cibi preferibili sono quelli con un indice glicemico basso, in grado di saziare di più, oltre che regolare i livelli di glucosio nel sangue, da abbinare a uno stile di vita sano, con una buona attività fisica e una corretta idratazione. Ecco i 13 cibi con un indice glicemico basso.

Legumi : dai fagioli alle lenticchie passando per i ceci, i legumi sono ricchi di carboidrati ma se assunti in modo bilanciato possono regolare l'insulina, in particolare se consumati in abbinamento con verdure a foglia verde. Saziano rapidamente e i carboidrati presenti vengono assorbiti in modo lento.

: dai fagioli alle lenticchie passando per i ceci, i legumi sono ricchi di carboidrati ma se assunti in modo bilanciato possono regolare l'insulina, in particolare se consumati in abbinamento con verdure a foglia verde. Saziano rapidamente e i carboidrati presenti vengono assorbiti in modo lento. Cereali integrali : tra questi il frumento, il riso, l'avena, l'orzo, il miglio, il farro sono perfetti perché sono ricchi di fibre, i carboidrati presenti sono assorbiti a rilento così da regolare anche i livelli di glucosio. Sono benfici, salutari perchè ricchi di sali minerali e vitamine, perfetti per l'organismo e il suo buon funzionamento.

: tra questi il frumento, il riso, l'avena, l'orzo, il miglio, il farro sono perfetti perché sono ricchi di fibre, i carboidrati presenti sono assorbiti a rilento così da regolare anche i livelli di glucosio. Sono benfici, salutari perchè ricchi di sali minerali e vitamine, perfetti per l'organismo e il suo buon funzionamento. Mele : forniscono fibre, vitamine, minerali, inoltre contengono la pectina una fibra utile per gestire il passaggio dello zucchero dall'intestino al sangue, regolando i livelli di glicemia attraverso un lento ma costante assorbimento. Molto digeribili, sono perfette in abbinamento con l'avena per una colazione super nutriente.

: forniscono fibre, vitamine, minerali, inoltre contengono la pectina una fibra utile per gestire il passaggio dello zucchero dall'intestino al sangue, regolando i livelli di glicemia attraverso un lento ma costante assorbimento. Molto digeribili, sono perfette in abbinamento con l'avena per una colazione super nutriente. Broccoli : un vero toccasana per la salute dell'organismo e del sistema immunitario, perché sono ricchi di vitamine A e C, oltre che di fibre e proteine.

: un vero toccasana per la salute dell'organismo e del sistema immunitario, perché sono ricchi di vitamine A e C, oltre che di fibre e proteine. Pomodori : sono perfetti se consumati prima dei carboidrati, perché aiutano a ridurre l'assorbimento dello zucchero nel sangue. Contengono inoltre licopene, vitamine C ed E e ferro.

: sono perfetti se consumati prima dei carboidrati, perché aiutano a ridurre l'assorbimento dello zucchero nel sangue. Contengono inoltre licopene, vitamine C ed E e ferro. Avocado : gustoso e benefico è perfetto per regolare i livelli di glucosio, grazie alla presenza dei grassi monoinsaturi che ne garantiscono un rilascio lento. Offrono una buona ricarica di energia, e hanno un effetto benefico per la circolazione e contro le infiammazioni.

: gustoso e benefico è perfetto per regolare i livelli di glucosio, grazie alla presenza dei grassi monoinsaturi che ne garantiscono un rilascio lento. Offrono una buona ricarica di energia, e hanno un effetto benefico per la circolazione e contro le infiammazioni. Spinaci : possiedono un indice glicemico molto basso, sono ricchi di vitamine A, C e B, svolgono un'azione antiossidante e agevolano una diuresi corretta. Ricchi di fibre migliorano il transito intestinale, ritardando l'assorbimento degli zuccheri.

: possiedono un indice glicemico molto basso, sono ricchi di vitamine A, C e B, svolgono un'azione antiossidante e agevolano una diuresi corretta. Ricchi di fibre migliorano il transito intestinale, ritardando l'assorbimento degli zuccheri. Cavolo riccio : è ricco di vitamina K coinvolta nella sintesi epatica, e di fibre benefiche per la salute intestinale e per ritardare l'assorbimento degli zuccheri nel sangue.

: è ricco di vitamina K coinvolta nella sintesi epatica, e di fibre benefiche per la salute intestinale e per ritardare l'assorbimento degli zuccheri nel sangue. Caffè : un corretto consumo favorisce la produzione di insulina e per questo una riduzione dei livelli glicemici.

: un corretto consumo favorisce la produzione di insulina e per questo una riduzione dei livelli glicemici. Mirtilli e frutti di bosco : i mirtilli sono un'ottima ricarica di vitamine A, D, E, C, svolgono un'azione antiossidante e stimolano la produzione di insulina, con annessa riduzione dei livelli di zucchero nel sangue.

: i mirtilli sono un'ottima ricarica di vitamine A, D, E, C, svolgono un'azione antiossidante e stimolano la produzione di insulina, con annessa riduzione dei livelli di zucchero nel sangue. Asparagi : un alimento molto saporito, ricco di sali minerali, di fibre e in grado di saziare rapidamente.

: un alimento molto saporito, ricco di sali minerali, di fibre e in grado di saziare rapidamente. Verdure a foglia verde : risultano fortemente antiossidanti, contengono un buon quantitativo di magnesio che svolge un ruolo di aiuto nel rilascio dell'insulina, regolando anche i livelli di glucosio.

: risultano fortemente antiossidanti, contengono un buon quantitativo di magnesio che svolge un ruolo di aiuto nel rilascio dell'insulina, regolando anche i livelli di glucosio. Cannella: molto gustosa, è una spezia particolarmente valida tanto da risultare antisettica, disinfettante e battericida, e facilita l'assorbimento di glucosio nel sangue a livello delle cellule in particolare muscolari, adipose ed epatiche.

