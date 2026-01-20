Semi di lino, gli studi: assumerli due volte al giorno riduce i livelli di colesterolo cattivo

I semi di lino vantano innumerevoli proprietà benefiche per la salute dell'organismo, sono ricchi di omega-3, fibre, proteine, vitamine e sali minerali. Negli ultimi anni si sono ritagliati un posto di rilievo tra gli alimenti considerati Superfood, anche se vantano una storia più antica e parte integrante della tradizione popolare.

Ottimi per supportare il benessere del cuore, per controllare i sintomi della menopausa e contrastare l'azione dello stress ossidativo, i semi di lino agevolano la regolarità intestinale e migliorano la gestione del peso. Inserirli all'interno della dieta quotidiana è la scelta giusta per favorire il funzionamento dell'organismo.

Semi di lino, proprietà nutritive e benefici

Basta un cucchiaio di semi di lino per soddisfare il fabbisogno giornaliero di omega-3, un apporto importante per la salute del cuore. Linum usitatissimum L. è il nome scientifico del lino, è una pianta della famiglia delle Linacee che vanta origini antichissime. Si coltivava già circa 8000 anni fa nella zona tra il Golfo Persico e il Mar Caspio, anche se del suo impegno sono state trovate tracce sin nell'epoca del Neolitico. Veniva utilizzata sia la fibra ricavata dalla lavorazione che l'olio, era molto presente anche nell'Impero Romano, in Europa e con l'esportazione anche in Cina e in India.

Il lino trova spazio anche in cucina, perché dai semi si può ricavare l'olio ma anche una valida farina, ma anche come rimedio naturale all'interno della medicina popolare quale lassativo, antinfiammatorio ed emolliente. Un classico di sempre è l'impacco contro la tosse e il catarrano che le nonne preparavano, appoggiandolo tra due garze sopra la zona del petto e della gola.

I semi di lino offrono proprietà importanti per la salute ma anche per la cura dei capelli, come accennato son ricchi di fibre e proteine, contengono vitamine del gruppo B, C, E, K, ma anche sali minerali quali magnesio, fosforo, potassio, ferro, rame, selenio. Sono ricchi di omega-3 e omega-6 per la salute del cuore e del cervello, oltre che di lignani ovvero composti vegetali dall'alta azione antiossidante e fitoestrogenica, indispensabili nella prevenzione del cancro e nella gestione dei sintomi tipici della menopausa.

Diabete e colesterolo alto, gli studi che confermano i benefici

Piccoli ma ricchi di proprietà i semi di lino, da sempre, catturano l'interesse di esperti e studiosi di settore. Le ricerche e le analisi date dall'assunzione ha portato a molti risultati incoraggianti, che ne rimarcano l'importanza sia per la gestione della glicemia e della pressione, ma anche nella prevenzione di alcune tipologie di cancro.

Benefici contro il diabete: lo studio

Secondo uno studio pubblicato su Nutrients l'assunzione di semi di lino offre vantaggi per chi soffre di diabete di tipo 2 e ha problemi di peso, migliorando anche la salute intestinale. I pazienti hanno assunto giornalmente bustine di semi di lino polverizzato, un cucchiaio da 8 g di semi di lino al mattino alle 10:00 e un cucchiaio da 8 g di semi di lino nel pomeriggio alle 17:00, ottenendo una riduzione dei livelli di emoglobina glicata, glucosio, colesterolo e trigliceridi, migliorando anche la salute metabolica generale.

Benefici contro il colesterolo alto: lo studio

Secondo uno studio pubblicato su CNR Clinical Nutrition Research agevolano l'abbassamento della pressione, sia sistolica che diastolica, ma anche i livelli del colesterolo cattivo (LDL-colesterolo). I semi di lino vantano anche una forte azione antiossidante, in particolare quelli bruni che cono ricchi di lignani capaci di interferire con il fenotipo del tumore maligno, che ne influenza le caratteristiche cellulari.

In particolare per quanto riguarda il tumore al seno.

Semi di lino, 5 impieghi in cucina

Assumere i semi di lino è facile, basta introdurli all'interno della routine quotidiana. Le ricette sono facili, tutte gustose, e offrono incredibili benefici per la salute.