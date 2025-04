Come tenere sotto controllo la voglia di zucchero?

È difficile liberarsi da questa dipendenza perché lo zucchero è ovunque, anche dove non ti aspetti di trovarlo. Non ci sorprendiamo che le bibite gassate e le barrette di cioccolato lo contengano, è invece più sconcertante sapere che lo zucchero viene spesso aggiunto a preparazioni salate come cibi in scatola o pasti pronti.

Lo zucchero stimola il rilascio di ormoni e neurotrasmettitori nel cervello (come la serotonina) che favoriscono il benessere e la calma e aumenta i livelli di zucchero nel sangue, il che fornisce tono ed energia immediati. Ecco perché la voglia di zucchero è del tutto naturale!

Il problema è l'eccesso di zuccheri, che fa sicuramente male alla salute: molteplici studi, infatti, hanno dimostrato che lo zucchero favorisce diabete, sovrappeso e obesità ma anche molte altre patologie. Aumentando il livello di trigliceridi e colesterolo nel sangue, lo zucchero diventa terreno fertile per l'ipertensione e le malattie cardiovascolari.

Nell'intestino, attaccando la flora batterica , indebolisce il nostro sistema immunitario . Lo zucchero favorisce anche la fermentazione intestinale e crea un ambiente favorevole allo sviluppo di micosi intestinali e cellule cancerose. Infine, lo zucchero provoca l'invecchiamento precoce di tutti i tessuti del corpo, compresa la pelle e favorisce la comparsa di carie dentali.

Non riesci a resistere alla tentazione di un éclair al cioccolato o di un dolcetto, anche se non hai fame? Ci sono strategie per tenere sotto controllo la voglia di zucchero e restare in forma.

Evitare dolci troppo dolci

Eliminate dalla vostra dieta lo zucchero raffinato e i prodotti che lo contengono (biscotti, pasticcini, caramelle, ecc.) perché possono creare dipendenza e hanno un indice glicemico elevato.

Scegliere alimenti con un basso indice glicemico (IG)

Prediligere alimenti con un IG inferiore a 55: sedano rapa crudo, fagioli bianchi o rossi, barbabietola cruda, lenticchie verdi, carote crude, mela, quinoa, salsa e succo di pomodoro, riso selvatico, piselli spezzati, funghi, cavoletti di Bruxelles, spinaci, bietola, indivia, finocchio, cipolle, porri, avocado, pera, frutto della passione, pompelmo, nocciole, pasta al dente, riso basmati cotto in una pentola a pressione e yogurt. Questi alimenti provocano un aumento graduale e delicato della glicemia e mantengono sazi per diverse ore dopo il pasto.

Pensare ai prodotti “esca”

Pancake ricchi di proteine, pizze e biscotti speciali, consumati per sei-otto settimane, ti aiutano a ridurre gradualmente la voglia di zucchero e a passare a un'alimentazione più sana.

I tuoi 5 cibi anti-voglia

La mela perché contiene sostanze che le conferiscono proprietà tranquillanti.

La pera è un soppressore dell'appetito non troppo dolce, contiene solo il 12% di carboidrati, che non provocano voglie.

Il cioccolato Choc O'Crock è uno snack ricco di fibre e proteine, che regala una dolce soddidfazione al palato ma con il 95% di zucchero in meno e sazia a lungo.

Yogurt di soia, perché la soia è ricca di triptofano, un precursore della serotonina.

Formaggio fresco 0% di grassi perché le caseine presenti nel latte garantiscono una sazietà digestiva di lunga durata.

La settimana di menù contro la voglia di zucchero

Lunedi

Colazione: 3 fette biscottate + 1 o 2 noci di burro + tè o caffè senza zucchero

15 minuti prima di pranzo: 1 insalata di lattuga con vinaigrette

Pranzo: scaloppina di vitello, scorzonera, 50 g di riso integrale + 1 dessert leggero + 1 clementina

Spuntino: 1 barretta a basso contenuto di grassi e ricca di fibre

Cena: carote grattugiate, 50 g di quinoa + 1 dessert

Martedì

Colazione: 3 fette biscottate integrali + 1 o 2 noci di burro + tè o caffè senza zucchero

15 minuti prima di pranzo: insalata di valeriana con vinaigrette

Pranzo: bistecca macinata al 5% di grassi, fagioli rossi con pomodoro, 50 g di riso integrale + 1 dessert + 1 mela

Spuntino: 1 barretta di cereali ricca di fibre

Cena: gratuita, ma senza pane, formaggio o vino

Mercoledì

Colazione: 3 fette di pane integrale + 1 o 2 noci di burro + tè o caffè senza zucchero

15 minuti prima di pranzo: insalata mista con vinaigrette

Pranzo: 120 g di filetto di vitello arrosto, indivia brasata, 50 g di quinoa + 2 clementine

Spuntino: 1 barretta di cereali ricca di fibre

Cena: insalata di germogli di soia + 1 piccola porzione di pasta al dente + 1 crema pasticcera

Giovedì

Colazione: 3 fette di pane tradizionale + 1 o 2 noci di burro + tè o caffè senza zucchero

15 minuti prima di pranzo: insalata di valeriana con vinaigrette

Pranzo: 1 fetta di zucca al forno + petto di pollo alla griglia, 50 g di riso basmati + 1 dolce + 1 pera

Spuntino: 1 barretta di cereali ricca di fibre

Cena: gratuita, ma senza pane, formaggio o vino

Venerdì

Colazione: 3 fette di pane di crusca + 1 o 2 noci di burro + tè o caffè senza zucchero

15 minuti prima di pranzo: insalata di cicoria con vinaigrette

Pranzo: spinaci in umido + filetto di merluzzo alla griglia, 50 g di quinoa + 1 crema pasticcera + 1 fetta di ananas

Spuntino: 1 barretta di cereali ricca di fibre

Cena: insalata di funghi champignon + 1 piccola porzione di riso selvatico + 1 dessert

Sabato

Colazione: 3 fette biscottate ai cereali + 1 o 2 noci di burro + tè o caffè senza zucchero

15 minuti prima di pranzo: insalata riccia, vinaigrette

Pranzo: 2 costolette di agnello di prima scelta, fagioli flageolet + 1 crema pasticcera + 1 mandarino

Spuntino: 1 barretta di cereali ricca di fibre

Cena: gratuita, ma senza pane, formaggio o vino

Domenica

Colazione: 3 fette di pane tradizionale + 1 o 2 noci di burro + tè o caffè senza zucchero

15 minuti prima di pranzo: insalata di rucola, vinaigrette

Pranzo: finocchio candito + filetto di salmone alla

griglia, 1 piccola porzione di riso basmati + 1 dessert + 1 frutto della passioneSpuntino: 1 barretta di cereali ricca di fibreCena: cuori di palma + 1 piccola porzione di quinoa + 1 dessert ad alto contenuto proteico