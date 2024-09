Armi laser sulle navi anfibie d'assalto: svelato il segreto del Type 071 cinese

Ascolta ora 00:00 00:00

Un’arma a energia diretta laser sarebbe stata installata dalla Cina su una delle sue navi d’assalto anfibie Type 071. Se l’indiscrezione, supportata da una foto apparsa sui social media, dovesse essere confermata, questa sarebbe la dimostrazione di come Pechino si starebbe concentrando sullo sviluppo di armamenti del genere. L’immagine citata, come detto, mostra un’arma laser apparentemente appena installata su un molo da trasporto anfibio Type 071 della People's Liberation Army Navy (PLAN).

La Cina punta sulle armi laser

Il sistema, ha fatto notare il sito The War Zone, è montato immediatamente a poppa del cannone a doppio scopo da 76 mm sulla prua della nave. Quando non è in uso, l'arma è nascosta sotto una copertura a cupola relativamente grande. Al momento non è tuttavia possibile confermare di quale imbarcazione si tratti, anche se il profilo più gettonato coinciderebbe con quello della Siming Shan, che ha il numero di scafo 986. L’alternativa è lo scafo numero 988 della la Yimeng Shan.

Ricordiamo che fino a poco tempo fa il Type 071 era la più grande nave da guerra anfibia operativa del PLAN. Il mezzo in questione include un piccolo ponte di volo a poppa e uno spazio hangar per un massimo di quattro elicotteri da trasporto pesante Z-8. Ha anche una capacità di quattro veicoli da sbarco a cuscino d'aria, fino a circa 60 veicoli corazzati da combattimento e fino a 800 truppe. Ebbene, pare che questo modello sarebbe stato selezionato come piattaforma di prova per l'arma laser, che potrebbe poi essere installata anche su altre navi da guerra.

L’esperimento del Dragone

La mossa cinese segue i test condotti dalla Marina Usa su un’arma a energia laser diretta a bordo di una piattaforma di atterraggio di classe San Antonio molto simile. Nello specifico, lo strumento piazzato a bordo della USS Portland è noto come Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) Mk 2 Mod 0 ed è sviluppato dalla Northrop Grumman.

La sua funzione? È stato realizzato principalmente per fornire alle navi una linea di difesa aggiuntiva contro sciami di velivoli senza pilota e piccole imbarcazioni. Inoltre, il laser statunitense può essere utilizzato come abbagliante per accecare sensori ottici e cercatori. Essendo dotato di videocamere integrate a movimento completo, per il tracciamento e la mira, il LWSD Mk 2 Mod 0 può anche essere utilizzato per condurre la sorveglianza.

Un set simile di capacità è del tutto concepibile anche per il sistema cinese, del quale non sono però emerse indiscrezioni.

La Cina utilizza già almeno alcune forme di sistemi laser abbaglianti a bassa potenza. Non è da escludere che il nuovo sistema a bordo del Type 071 sia un'arma ad energia diretta destinata almeno in parte, o addirittura esclusivamente, all'uso come abbagliante.