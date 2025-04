Bombardieri russi vicino alle basi Usa: il mistero della mossa di Putin

Tupolev Tu-95 (Wikipedia)

Forse è solo un grande bluff di Mosca. Oppure è un'indiscrezione lanciata da fonti occidentali nel tritacarne dell'opinione pubblica globale per fare pressione sulla Russia. E se invece dietro l'indiscrezione secondo la quale Vladimir Putin vorrebbe utilizzare una base militare in Indonesia, nel cuore dell'Indo-Pacifico, si nascondesse la reale volontà del Cremlino di effettuare un upgrade strategico rivolto verso l'Asia? È impossibile dare una risposta certa al quesito. Possiamo però ascoltare la versione ufficiale dell'Indonesia che ha smentito l'indiscrezione, o all'ambasciatore russo a Jakarta che ha lasciato il dubbio irrisolto.

La Russia vuole usare una base militare indonesiana?

Nei giorni scorsi il sito Janes ha scritto che Jakarta avrebbe ricevuto una richiesta ufficiale da Mosca, interessata ad usare la base aerea di Manuhua, situata in un'area strategica a circa 1.360 chilometri a nord del porto australiano di Darwin e a 1.900 chilometri dalla roccaforte americana Guam. Pare che l'ufficio del ministro della Difesa indonesiano, Sjafrie Sjamsoeddin, abbia ricevuto la richiesta russa in seguito all'incontro andato in scena lo scorso febbraio tra lo stesso Shamsoeddin e il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Sergei Shoigu.

Scendendo nei dettagli, Mosca vorrebbe usare la struttura per "parcheggiarci" i suoi bombardieri Tupolev Tu-95 e gli aerei da trasporto Il-76. Come ha spiegato The War Zone non è difficile immaginare che la Russia voglia posizionare bombardieri a lungo raggio più vicino all'Australia in un momento in cui Mosca, Pechino e Washington cercano di espandere la loro influenza nel Pacifico meridionale. Gli Stati Uniti, tra l'altro, mantengono una nutrita presenza militare nel territorio australiano e stanno lavorando per migliorare la base della RAAF a Tindal per ospitare i bombardieri B-52. Inoltre, da oltre un decennio, il Corpo dei Marines Usa invia circa 2.500 Marines alla Marine Rotational Force – Darwin Marine Air-Ground Task Force per operazioni di addestramento.

La possibile mossa di Putin

Il ministro della Difesa indonesiano ha dichiarato che le notizie secondo cui la Russia starebbe cercando di installare nel Paese aerei militari " semplicemente non sono vere ". Una versione simile è arrivata anche dall'Australia, dopo che Canberra ha effettuato chiamate urgenti a Jakarta. In ogni caso, la base aerea di Biak ospita lo squadrone 27 dell'aeronautica militare indonesiana, che gestisce una flotta di aerei da sorveglianza CN235. Biak, nella regione di Papua, la più orientale dell'Indonesia.

" Ho parlato con il mio omologo, Sjafrie Sjamsoeddin, ministro della Difesa, e mi ha detto nei termini più chiari possibili che le notizie sulla possibilità che aerei russi operino dall'Indonesia semplicemente non sono vere ", ha dichiarato il vice primo ministro e segretario alla Difesa dell'Australia Richard Marles. Tuttavia, sebbene Sjamsoeddin abbia dichiarato a Marles di non aver ricevuto alcuna richiesta russa di accesso alla base, ciò "non esclude la possibilità che la questione sia stata sollevata a un livello inferiore", ha osservato ABC.

Sebbene l'Indonesia abbia mantenuto a lungo una neutralità strategica, Jakarta ha rafforzato i legami di sicurezza e difesa con la Russia da quando, un anno fa, è diventato presidente Prabowo Subianto. Ricordiamo poi che a novembre la Russia e l'Indonesia hanno tenuto esercitazioni navali nel Mar di Giava.

un evento significativo

E che all'epoca l'ambasciatore russo in Indonesia,, definiva le esercitazioni "" che avrebbe rafforzato la cooperazione tra i due Paesi in più settori. Nonostante le smentite e le rassicurazioni la nebbia resta fitta.