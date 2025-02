Caccia J-20 in "modalità Bestia": cosa svela il video

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore sono apparse sul web diverse immagini che mostrano il caccia stealth cinese J-20 volare nella cosiddetta "modalità bestia", ovvero trasportando missili aria-aria esterni sotto le ali e rispecchiando l'operatività già vista nei caccia statunitensi di quinta generazione. Gli aerei di questo tipo possono passare dalla "modalità a bassa osservabilità" alla "modalità bestia" per operare in ambienti dove l'impiego di munizioni è prioritario rispetto alla massimizzazione della furtività. Queste clip, tra l'altro, sono emerse in un momento particolare, e cioè nello stesso periodo in cui la Cina sta studiando vari modi per aumentare il numero di armi primarie ospitate internamente dal citato J-20.

Il caccia cinese in Beast Mode

Il video in questione ha immortalato un J-20 in volo, apparentemente equipaggiato con otto missili aria-aria a medio-lungo raggio PL-15, trasportati in coppia su quattro piloni sotto le ali. Gli aerei stealth sfruttano la tecnologia stealth (a bassa osservabilità) per rendersi meno visibili ai radar e possono trasportare missili e bombe nei vani porta-armi interni per mantenere la loro furtività e garantire la sopravvivenza. Possono però, come detto, anche passare alla Beast Mode: lo si vede in una clip pubblicata sul social media cinese Xiaohongshu, noto in inglese come RedNote.

Nel filmato notiamo un jet J-20, il primo aereo da combattimento cinese in grado di eludere i radar nemici, in volo con due coppie di missili sotto ciascuna delle sue due ali. Il video non verificato è stato girato durante le festività della Festa nazionale cinese nell'ottobre dello scorso anno, ha affermato l'utente cinese che lo ha caricato soltanto adesso. Come spiegato il sito The War Zone, il velivolo sembra trasportare missili aria-aria a medio-lungo raggio PL-15, che possono abbattere bersagli fino a 124 miglia di distanza. Ogni aereo J-20 è già in grado di trasportare quattro missili PL-15 nel suo vano armi interno, oltre a due missili aria-aria a corto raggio PL-10, che sono immagazzinati internamente tramite due vani laterali per le armi.

Il filmato virale

Non è chiaro se la "modalità bestia" del J-20 sia ancora in fase di test o se sia già utilizzata nelle operazioni quotidiane. Sebbene il trasporto esterno di missili sacrifichi alcune delle caratteristiche stealth del velivolo, questa modalità offre un vantaggio significativo nel combattimento aereo poiché aumenta la "profondità del caricatore" del velivolo consentendogli di trasportare più armi.

Nel suo ultimo rapporto sulla potenza militare cinese, il Pentagono ha fatto sapere che l'aeronautica militare cinese aggiornerà il velivolo J-20 aumentando il numero di missili aria-aria che può trasportare in "modalità a bassa osservabilità", il che significa che i missili aggiuntivi saranno immagazzinati nei vani porta-armi. " L'Aeronautica militare dell'Esercito Popolare di Liberazione sta preparando degli aggiornamenti per il J-20, che potrebbero includere l'aumento del numero di missili aria-aria che il caccia può trasportare nella sua configurazione a bassa osservabilità ", hanno fatto sapere gli analisti militari Usa.

Resta da capire se la "modalità bestia" armata fino ai denti verrà impiegata su altri jet stealth cinesi

che devono ancora entrare in servizio. Ricordiamo che, lo scorso novembre, la Cina ha presentato due nuovi aerei da combattimento stealth, tra cui il, una variante biposto del