Caccia stealth cinesi di sesta generazione in volo: il mistero del J-50

La Cina sta intensificando i test sui suoi due caccia stealth di sesta generazione, almeno a giudicare dai numerosi video pubblicati sui social network e che mostrano i velivoli impegnati in vari voli di prova. Nel bel mezzo delle crescenti tensioni geopolitiche tra Pechino e Washington, in uno delle ultime clip rilanciate sul web si può vedere il caccia della Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAIC), noto anche come J-36, mentre esegue brusche virate e altre manovre in cielo. Se il filmato fosse autentico, suggerirebbe che il design unico dell'aereo, paragonato alla forma di una foglia di ginkgo, sia stato abbinato a un avanzato sistema di controllo di volo computerizzato per ottenere una "super-manovrabilità". Ma c'è dell'altro...

I nuovi caccia cinesi in volo

Il commentatore militare Song Zhongping ha spiegato che il design esclusivo delle superfici di controllo del bordo d'uscita e dei flap divisi sulle ali della piattaforma a delta del J-36, oltre a un sistema di controllo di volo avanzato, potrebbe garantire un'estrema agilità del caccia. " L'aerodinamica di questi piccoli flap migliora notevolmente la capacità di movimento laterale del velivolo. Per sfruttare appieno questa caratteristica, la programmazione cinese per il controllo di volo deve già essere ai vertici mondiali ", ha sottolineato, aggiungendo che la versione definitiva dell'aereo sarà molto probabilmente alimentata da motori a spinta vettoriale, e che questo potrebbe dare ulteriore impulso alla super-manovrabilità del J-36.

Il video in questione, ha riferito il quotidiano South China Morning Post, è stato diffuso poco dopo che un automobilista aveva dichiarato di aver filmato l'aereo mentre volava a bassissima quota sopra un'autostrada appena fuori dall'aeroporto CAIC di Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale. Nel filmato, che l'automobilista ha dichiarato essere stato girato il 7 aprile, si può osservare il caccia sfrecciare sulla strada mentre si prepara ad atterrare, con la cabina di pilotaggio, l'esclusiva presa d'aria dorsale e i tre scarichi del motore chiaramente visibili.

Il misterioso J-50

Lo scorso 4 aprile, nella provincia di Liaoning, è invece emersa una nitida foto del caccia stealth della Shenyang Aircraft Corporation (SAC), denominato ufficiosamente J-50, seguita da video che lo ritraggono in volo. Fino a questo momento ci sono state poche segnalazioni del J-50, dalla sua prima apparizione in una clip piuttosto sfuocata a dicembre, quindi gli ultimi avvistamenti hanno fornito agli osservatori maggiori dettagli sul misterioso velivolo. Il sito The War Zone ha osservato che la piattaforma alare lambda del caccia era " facilmente evidente ", insieme a quelle che sembravano essere estremità alari articolate e motori a spinta vettoriale.

I vani porta-armi laterali del J-50 erano simili a quelli dell'F-22 e del J-20, ma il design della sua presa d'aria supersonica senza deviatore (DSI), che si fondeva direttamente con il muso con le strutture trapezoidali della presa d'aria che circondavano la protuberanza del DSI, aveva un " aspetto elegante " e persino " più impressionante " di quello dell'F-22, secondo il sito web.

Entrambi i velivoli cinesi di sesta generazione presentano un design senza coda, che potrebbe migliorarne notevolmente la furtività.

Nessuno dei due velivoli è stato ufficialmente confermato o nominato, e le autorità non hanno rivelato alcun dettaglio. Tuttavia, gli osservatori ritengono che presentino i tratti distintivi dei caccia di sesta generazione, rendendoli pietre miliari del rapido progresso della Cina nelle tecnologie militari all'avanguardia.