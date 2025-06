La Cina produrrà l'aereo anfibio più grande del mondo: ecco l'AG600

Ascolta ora 00:00 00:00

Semaforo verde in Cina per la produzione di massa dell'AG600. L'Amministrazione nazionale per l'aviazione civile (Caac) del Dragone ha certificato l'aereo - il più grande aereo anfibio al mondo sviluppato da Pechino - decretandone la definitiva realizzazione. L'azienda statale Aviation Industry Corporation of China (Avic), produttrice del velivolo, ha definito l'approvazione una pietra miliare verso una manifattura " più elevata e standardizzata " e che " ha rafforzato la capacità della Cina di costruire in modo indipendente un ecosistema completo di aviazione civile ". L'AG600 è uno dei tre grandi velivoli sviluppati internamente, insieme al cargo strategico Y-20 e all'aereo di linea C919, entrambi già in servizio. Progettato per essere dispiegato nelle operazioni di soccorso e nella prevenzione di disastri naturali, l'AG600 ha un peso massimo al decollo di 60 tonnellate e un raggio operativo di 4.500 chilometri. Può inoltre trasportare fino a 12 tonnellate d'acqua nelle missioni antincendio.

Il nuovo super aereo della Cina

Lo sviluppo dell'aeronautica a livello nazionale fa parte di un più ampio sforzo di Pechino volto a costruire un'industria dell'aviazione civile autosufficiente e tale da consentire al gigante asiatico di posizionarsi come un attore di primo piano nel settore a livello globale. Questo obiettivo è diventato ancora più urgente alla luce delle recenti restrizioni tecnologiche imposte dagli Stati Uniti, compreso il blocco all'esportazione di motori a reazione.

L'agenzia di stampa statale Xinhua ha scritto che lo sviluppo dell'AG600 ha coinvolto centinaia di aziende di supporto e decine di migliaia di componenti, evidenziando la capacità della Cina di coordinare la progettazione e la produzione di grandi velivoli specializzati. Il progetto ha inoltre fornito " un'esperienza di gestione replicabile e standard tecnici per i futuri aeromobili sviluppati a livello nazionale ", ha aggiunto ancora Xinhua.

L'AG600 è entrato nella produzione in serie e nell'assemblaggio finale a luglio dell'anno scorso, con la CAAC che ha rilasciato un certificato di tipo, confermando come il suo progetto soddisfi gli standard di aeronavigabilità, nel mese di aprile. Pare che Avic intenda ora espandere la linea di prodotti AG600 e rafforzare le capacità di risposta alle emergenze nel Paese basate sull'aviazione.

Cosa sappiamo dell'AG600

Qualche settimana fa Huang Lingcai, capo progettista della serie AG600, spiegava quanto fosse stato difficile realizzare il velivolo a causa della complessità associata allo sviluppo del mezzo. AVIC è in ogni caso convinta che il suo successo colmi un vuoto nell'industria cinese dei velivoli anfibi di grandi dimensioni. Le caratteristiche di questo gigante dei cieli? L'AG600 è un aereo ibrido in grado di decollare e atterrare sia su terra che in acqua. È progettato per la soppressione di incendi boschivi, il pattugliamento marittimo e le missioni di ricerca e soccorso. Potrebbe anche essere utilizzato per osservare l'ambiente oceanico, esplorare risorse e trasportare persone tra le isole.

Cheng Zhihang, direttore generale dell'ufficio generale dell'AVIC nella Cina meridionale, ha dichiarato al Global Times che l'aereo ha una forma simile a quella di una barca, con galleggianti alle estremità alari per la stabilità in acqua, uno scafo a gradini e scanalature per la soppressione delle onde, per una

navigazione efficace sia in condizioni calme che agitate. L'AG600, insieme al trasportatore pesante Y-20 e all' aereo passeggeri a corridoio singolo C919 , fa parte di un'importante iniziativa cinese volta a costruire autonomamente una grande famiglia di aeromobili.