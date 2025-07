La Cina testa il VU-T10: come funziona il tank robot senza pilota

Sono apparsi alcuni filmati del VU-T10 in azione durante recenti sessioni di prove. Parliamo di un veicolo terrestre senza pilota (UGV) cingolato sviluppato dalla China North Industries Corporation (NORINCO) che rappresenta un importante passo in avanti nell'impegno della Cina volto a integrare la robotica nei campi di battaglia del futuro. Il motivo è presto detto: il VU-T10 è un tank che si muove e opera senza alcun pilota al suo interno. Ecco che cosa sappiamo e come funziona il mezzo.

Il tank cinese senza equipaggio

In uno degli ultimi filmati promozionali di NORINCO si vede il tank da 11 tonnellate muoversi su terreni accidentati mentre ingaggia bersagli con la sua torretta telecomandata. Armato con un cannone da 30 mm e una mitragliatrice coassiale da 7,62 mm, il VU-T10 è anche dotato di batterie di lanciagranate fumogene ad azionamento elettrico per l'autodifesa. Secondo NORINCO, il sistema offre un'opzione per un missile anticarro Red Arrow 12 montato su pod, estendendone il raggio d'azione ben oltre la portata del suo cannone. Questa piattaforma è progettata per fornire una potenza di fuoco elevata a supporto delle operazioni in prima linea, riducendo i rischi per il personale e migliorando l'efficacia sul campo di battaglia.

Il VU-T10 è alimentato elettricamente e vanta una velocità massima su strada di 60 km/h. Progettato per funzionare in modo simile a un veicolo da combattimento per la fanteria, l'UGV fornisce supporto di fuoco e una capacità di trasporto limitata per le truppe appiedate. L'inclusione di un cannone da 30 mm ne sottolinea la versatilità. L'arma consente invece al veicolo di distruggere veicoli corazzati leggeri, colpire bersagli deboli, perforare strutture non rinforzate e persino minacciare droni a bassa quota.

Il dinamismo di NORINCO

In generale NORINCO si sta posizionando per attrarre le forze armate che desiderano modernizzare le flotte obsolete e adottare sistemi senza pilota per missioni ad alto rischio L'azienda non ha rivelato alcun cliente export confermato per il VU-T10. Tuttavia, i media statali cinesi hanno riferito che NORINCO ha offerto i suoi sistemi senza pilota per la vendita internazionale in occasione di recenti fiere della difesa in Medio Oriente e nel Sud-est asiatico.

L'azienda cinese ha presentato diversi gioiellini all'Airshow China 2024. Tra i prodotti esposti hanno trovato spazio il carro armato da combattimento principale VT4A, il carro armato leggero senza pilota VT5U, la citata piattaforma di combattimento terrestre senza pilota VU-T10, i sistemi di lancio multiplo AR3 e SR5, gli obici semoventi SH15 e SH16A, il sistema missilistico di difesa aerea Sky Dragon e i missili anticarro Red Arrow, oltre a droni come il BZK005E.

Cheng Ziheng, portavoce di NORINCO, ha spiegato al Global Times che, dopo aver analizzato i recenti conflitti regionali, appare evidente come la

natura della guerra si sia evoluta. Le battaglie tra truppe su larga scala sono ormai rare mentre il combattimento si è diversificato. Ecco perché l'azienda intende sviluppare veicoli sempre più moderni e all'avanguardia.