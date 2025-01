Pechino schiera la "Scimmia di pietra volante": cosa può fare il nuovo drone super veloce

Ascolta ora 00:00 00:00

In Cina una start-up punta a costruire un drone supersonico in grado di raggiungere velocità quattro volte superiori a quella del suono. Lingkong Tianxing Technology, l'azienda ideatrice del progetto in questione, ha appena presentato a Chengdu un veicolo aereo senza pilota (uav) denominato Cuantianhou, traducibile come "Scimmia di pietra volante", un nome che si rifà a Sun Wukong, noto anche come il Re Scimmia, una delle figure più note della mitologia cinese. Lo sviluppo del modello – che dovrebbe effettuare il suo primo volo l'anno prossimo - segna un passo significativo da parte di Pechino nell'adattamento della tecnologia ipersonica militare all'uso commerciale. Non solo: l'intero progetto di Cuantianhou rientra nelle ambizioni più ampie di Lingkong che coincidono con la creazione di un jet passeggeri supersonico.

Il drone Mach 4 Cuantianhou

Cosa sappiamo di questo drone? Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, pesa 1,5 tonnellate e misura sette metri di lunghezza. È poi alimentato da due motori a detonazione e può raggiungere una velocità di crociera di Mach 4,2 a un'altitudine di 20 chilometri. Secondo l'ingegnere capo Deng Fan, Cuantianhou completerà il suo primo volo nel 2026, mentre un aereo passeggeri ad alta velocità chiamato Da Sheng, altro nome che richiama in qualche modo la figura di Sun Wukong, dovrebbe decollare per il suo volo prototipo entro il 2030.

La tecnologia supersonica, tradizionalmente una risorsa militare, sta iniziando ad essere adattata per un primo, embrionale, uso commerciale. Diverse start-up internazionali, tra cui alcune negli Stati Uniti e in Svizzera, stanno infatti esplorando simili progressi. Le aziende Usa, in particolare, stanno lavorando su velivoli in grado di raggiungere Mach 5, mentre gli sviluppatori svizzeri sono concentrati su progetti alimentati a idrogeno. Nonostante questi sforzi, non è ancora stato realizzato alcun prodotto commerciale valido. Cuantianhou potrebbe dunque essere il primo.

La Cina e la tecnologia ipersonica

Il drone cinese e i progetti correlati sono il segnale di una crescente competizione nell'innovazione ipersonica, che riflette gli sforzi più ampi per collegare le applicazioni militari e civili. Non è un caso che, lo scorso ottobre, la stessa Lingkong Tianxing Technology abbia testato un prototipo di aereo commerciale in grado di raggiungere una velocità quasi doppia rispetto a quella supersonica del Concorde.

Parliamo del velivolo supersonico Yunxing, realizzato da Lingkong valutando tecnologie chiave come aerodinamica, resistenza al calore e sistemi di controllo. Inizialmente programmato per un volo prototipo completo nel 2027, la tempistica dello Yunxing Uav è stata anticipata al 2026 grazie a progressi significativi. La società ha fatto sapere di aver condotto "test di successo " e che il suo " prototipo di aereo supersonico Yunxing " sarebbe riuscito a raggiungere una velocità di volo di oltre Mach-4 e che il suo " sviluppo entrava nella fase di ingegneria ".

Scendendo nei dettagli, e tornando al drone, Cuantianhou incorpora un'aerodinamica ottimizzata rispetto allo Yunxing, eliminando il canard anteriore e regolando i componenti per un angolo di attacco più efficiente.

Recenti test avrebbero dimostrato le capacità dell'uav, tra cui una salita di 10 chilometri con velocità da Mach 3,3 a Mach 4,1 e intervalli di pressione dinamica da 39 a 114 kPa. Il velivolo avrebbe inoltre mostrato un'efficienza di carburante impressionante, consumando solo 6 chilogrammi di carburante per percorrere 50 chilometri.