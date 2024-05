Il caccia F-22 Raptor Usa nel cortile cinese: il segnale che avvisa Xi

Gli Stati Uniti muovono i loro velivoli militari nel cuore dell’Indo-Pacifico. L’aeronautica degli Usa ha schierato i suoi F-22 Raptor, considerati i più avanzati caccia stealth del mondo, nella base aerea giapponese di Kadena, in una mossa strategica che evidenzia l'impegno di Washington a mantenere la superiorità aerea nella regione nel bel mezzo delle crescenti tensioni con la Cina. I riflettori sono quindi puntati sul Giappone e sulla base citata, definita la Chiave di Volta del Pacifico per il suo ruolo nell’ospitare i mezzi americani. Negli ultimi mesi l’Air Force ha gradualmente eliminato le due squadriglie di F-15C/D Eagles, sostituendole con un mix a rotazione di F-16, F-35 e F-22, nell’ottica di una transizione verso l'utilizzo di jet da combattimento più avanzati per rafforzare il dominio aereo statunitense nella regione.

Botta e risposta tra Usa e Cina

Un simile dispiegamento da parte degli Usa assume un'importanza ancora maggiore alla luce del rapido dispiegamento cinese dei suoi caccia stealth J-20. La base aerea di Wuyishan, nella provincia cinese del Fujian, situata a sole 600 miglia da Kadena, è stata recentemente oggetto di un significativo aggiornamento. Precedentemente sede di decine di obsoleti caccia Shenyang J-6W convertiti in droni armati e di vari jet più vecchi, la base, ha evidenziato il sito Eurasiantimes, ha recentemente accolto sei caccia Chengdu J-20 Mighty Dragon.

Nello specifico, il J-20, il caccia di quinta generazione cinese, simboleggia lo sviluppo militare del Dragone. La 41esima brigata di aviazione di Wuyishan starebbe insomma passando dai vecchi jet a questi avanzati J-20, che potenzieranno in modo significativo le capacità aeree del gigante asiatico. Data la vicinanza di Wuyishan a Kadena - e l'aumento del dispiegamento di caccia avanzati da entrambe le parti - gli esperti suggeriscono che potenziali incontri tra gli F-22 Raptor statunitensi e i J-20 cinesi nello spazio aereo internazionale saranno sempre più plausibili.

Washington punta sugli F-22

Dopo il loro recente dispiegamento in Giappone, quattro F-22 Raptor sono stati collocati nella base aerea Kunsan K-8 in Corea del Sud. Secondo la United States Air Force (USAF), il dispiegamento di questi caccia avanzati ha lo scopo di migliorare l'addestramento dissimile e di testare le capacità di impiego agile in combattimento (ACE) nella regione dell'Indo-Pacifico. Ricordiamo che l'ACE, che prevede l'impiego di velivoli e personale per condurre rapidamente e con successo operazioni in varie località strategiche, rimane una delle principali priorità di addestramento sia per le forze statunitensi che per quelle sudcoreane.

In ogni caso, questo sforzo coordinato messo in atto da parte degli Usa mira a mantenere una presenza americana combattente solida e continua nel cuore dell'Asia, oltre che a rafforzare le capacità di deterrenza e migliorare la flessibilità operativa nel teatro del continente.

C'è anche tuttavia chi ritiene che lo spostamento degli F-22 a Kadena possa essere temporaneo, visto che jet del genere erano già atterrati in loco nel maggio 2018 e novembre 2022. In entrambi i casi i mezzi provenivano dal 525th Fighter Squadron, parte del 3rd Wing presso la Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) in Alaska.