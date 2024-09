La fabbrica segreta, i lanciatori atomici e i 49 veicoli: svelata l'ultima mossa di Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

I riflettori sono puntati su una fabbrica situata nei pressi di Pyongyang, capitale della Corea del Nord. Qui, in una struttura vecchia decenni, secondo un’indagine congiunta realizzata dal sito Nk Pro e dal New Tools Team del James Martin Center for Nonproliferation del Middlebury Institute, il Paese governato da Kim Jong Un avrebbe infatti iniziato a produrre lanciatori per missili nucleari. L’attività sarebbe iniziata da oltre un anno (novembre 2023) e confermerebbe la volontà di Kim di aumentare rapidamente lo sviluppo di armamenti in grado di mettere nel mirino la Corea del Sud. La fabbrica in questione, non a caso, starebbe sfornando lanciatori trasportatori erettori (TEL), di dimensioni e forma tali da suggerire che siano destinati ai missili balistici a corto raggio (SRBM) Hwasong-11D.

Cosa succede in Corea del Nord

Nelle scorse settimane i media statali avevano scritto che Kim in persona aveva supervisionato lo spiegamento di 250 lanciatori del citato sistema missilistico nei pressi del confine intercoreano. Il leader potrebbe aver ispezionato anche la fabbrica dislocata subito fuori Pyongyang, precisamente a Phyongsong. Dove, hanno svelato le immagini satellitari raccolte da Planet Labs, sarebbero stati recentemente avvistati 49 veicoli: gli stessi sui quali sarebbero stati piazzati lanciatori missilistici.

Le foto ad alta risoluzione mostrano chiaramente mezzi dotati di cabine e pianali, senza contenitori di lancio erettibili installati, ma con quelli che sembrano essere meccanismi correlati nella parte posteriore. Misurano circa 8,5 metri di lunghezza e poco meno di 3 metri di larghezza. Ogni TEL può trasportare quattro SRBM Hwasong-11D (noti anche come missili balistici a corto raggio o CRBM). La Corea del Nord afferma che i missili hanno capacità nucleare, ma non si ritiene che il paese abbia nemmeno lontanamente 1.000 testate nucleari.

Il (possibile) piano di Kim

" È chiaro che parte del loro piano di combattimento è saturare la Corea del Sud con gli Hwasong-11, alcuni dei quali avranno carichi utili nucleari o di altre armi di distruzione di massa ", ha dichiarato John Ford, ricercatore del New Tools Team, a Nk Pro. Non si può escludere nemmeno la possibilità che Kim voglia incrementare la produzione di simili jolly militari per esportare il sistema in Russia, integrando l'impiego dei missili balistici a reazione nordcoreani Hwasong-11A contro l'Ucraina, ma in merito a questa evenienza non sono ancora emerse prove di spedizioni completate.

L'apparente fabbrica TEL di Phyongsong è in ogni caso stata costruita alla fine degli anni '80, ma si trova all'interno del perimetro di sicurezza di un complesso più vecchio, diviso in due da una piccola montagna e collegato tramite tunnel.

Le immagini satellitari Landsat mostrano che la costruzione di un grande edificio di produzione, comprendente cinque sezioni parallele e uffici nella nuova area occidentale del complesso, è iniziata nel maggio 1987 e che questo e altri edifici di supporto erano per lo più completati

nel marzo 1988. Un secondo grande edificio di produzione, anch'esso con cinque sezioni parallele, fu poi costruito tra agosto 1988 e ottobre 1991, con possibili ulteriori lavori di finitura in corso fino alla fine del 1992.