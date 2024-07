Le foto segrete alla portaerei, poi l'arresto: il blitz che spaventa gli Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

In Corea del Sud si è verificato un possibile caso di spionaggio che ha coinvolto alcuni cittadini cinesi e un’imbarcazione militare americana. Nello specifico, tre studenti provenienti dalla Cina sono indagati dalla polizia sudcoreana per aver presumibilmente scattato fotografie illegali di una portaerei Usa in visita nel Paese, in un episodio andato in scena lo scorso 25 giugno ma reso noto soltanto adesso. Il trio è stato sorpreso a pilotare un drone verso il Comando delle operazioni navali nella città sudorientale di Busan. Qui avrebbero scattato illegalmente foto della USS Theodore Roosevelt attraccata alla base locale.

Le foto segrete alla portaerei Usa

Secondo quanto riportato dal Korea JoongAng Daily, la nave in questione, una portaerei a propulsione nucleare del Carrier Strike Group 9, era entrata nella base navale di Busan il 22 giugno insieme ai cacciatorpediniere USS Halsey e allo USS Daniel Inouye per un'esercitazione navale alla quale hanno partecipato Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone.

La polizia di Busan ha spiegato che i sospettati sono stati accusati di aver violato il decreto di esecuzione della legge sulla protezione delle basi e delle installazioni militari, secondo il quale gli individui sorpresi a fotografare basi o strutture militari senza autorizzazione possono rischiare tre anni di carcere o una multa di 30 milioni di won (circa 21.700 dollari).

I tre cittadini cinesi, di età compresa tra i 30 e i 49 anni, hanno dichiarato che la loro azione è stata motivata dalla curiosità, secondo quanto riferito dalla Yonhap News Agency. Da quanto fin qui emerso, sembra che il loro drone abbia ripreso per più di cinque minuti sia la portaerei che la base. Le fotografie non autorizzate, inoltre, sono state scattate lo stesso giorno in cui il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol si era recato sul ponte di volo della portaerei per un'ispezione. Come ha scritto il South China Morning Post, è la prima volta che la USS Theodore Roosevelt fa scalo in Corea del Sud, ed è la prima visita nel Paese da parte di una portaerei statunitense in sette mesi.

I problemi di Seoul

In attesa di saperne di più, ricordiamo che un problema del genere si è verificato anche in Cina (e non solo lì). L’anno scorso le autorità di sicurezza cinesi avevano riferito in merito ad un cittadino straniero sorpreso a fotografare illegalmente una base navale, e avevano quindi messo in guardia gli appassionati di militari dal fare fotografie non autorizzate, nonché diffondere informazioni sensibili relative alla costruzione di portaerei.

Gran Bretagna, Stati Uniti e Corea del Sud, intanto, hanno dichiarato che un gruppo sostenuto dalla Corea del Nord ha organizzato una campagna di spionaggio informatico globale per rubare segreti militari e nucleari. Il gruppo Andariel, che sarebbe un braccio dell'agenzia di spionaggio di Pyongyang, " ha compromesso organizzazioni in tutto il mondo per rubare informazioni tecniche sensibili e classificate e dati di proprietà intellettuale ", ha dichiarato il Centro nazionale di sicurezza informatica della Gran Bretagna.

Nel frattempo un pallone aerostatico lanciato dalla Corea del Nord e contenente rifiuti è caduto sul complesso presidenziale della Corea del Sud nel centro di Seoul.

Il pallone non conteneva materiale pericoloso e nessuno è rimasto ferito, ha dichiarato il servizio di sicurezza presidenziale della Corea del Sud in un comunicato. Il servizio di sicurezza si è rifiutato di rivelare se il presidente Yoon si trovasse in ufficio in quel momento.