Invisibili e letali: cosa sappiamo dei caccia stealth della Cina

L'aeronautica della Cina continua a rafforzarsi. Nelle ultime ore i media di Pechino hanno diffuso un paio di filmati che mostrano, per la prima volta, gli hangar dei nuovissimi caccia stealth in fase di implementazione: il J-20 e il J-35, entrambi in grado di eludere il rilevamento dei radar e di rivaleggiare con le loro controparti americane, l'F-22 e l'F-35. Non è un caso che, di fronte alla crescente minaccia militare del Dragone nell'Asia-Pacifico, Washington abbia schierato tutte e tre le varianti dei suoi temibili F-35 - capaci di operare da piste convenzionali, effettuare decolli corti e atterraggi verticali e decollare da portaerei - in Giappone, l'alleato chiave degli Usa nella regione.

La Cina mostra i suoi caccia stealth

L'ufficio stampa dell'esercito cinese ha diffuso un filmato che mostra i jet J-35 e J-35A in costruzione negli hangar della Shenyang Aircraft Company. Il J-35, come ha ricordato il settimanale Newsweek, è progettato per le operazioni sulle portaerei, mentre il J-35A è la sua variante terrestre. Sun Cong, il progettista capo del jet J-35, ha dichiarato al Global Times che il jet da combattimento navale è dotato di un cosiddetto " sistema di decollo a doppia modalità ", che gli consente di decollare dalle portaerei con catapulte o con un ponte di volo con trampolino.

La Marina cinese, a proposito di portaerei, ne gestisce tre. Due di queste, la CNS Liaoning e la CNS Shandong, utilizzano ponti di lancio con trampolini per il lancio degli aerei, mentre la CNS Fujian è dotata di catapulte elettromagnetiche che possono lanciare velivoli ad ala fissa più pesanti. Per quanto riguarda il jet J-35A utilizzato dall'aeronautica militare cinese, il suo compito principale è quello di mantenere la superiorità aerea, anche ingaggiando aerei nemici e missili da crociera, e in secondo luogo di condurre attacchi contro obiettivi di superficie.

Precious footage from the J-20's maiden flight was made public on Saturday, 14 years after the stealth fighter jet made its historic first flight on January 11, 2011. pic.twitter.com/yj7xYtRXBI — Global Times (@globaltimesnews) October 4, 2025

La sfida alla supremazia Usa

I due velivoli stealth hanno partecipato alla maxi parata militare di Pechino tenutasi a settembre. Nello specifico, il jet J-35 è stato descritto come " un'apparecchiatura fondamentale " nella trasformazione navale cinese, mentre il jet J-35A " una componente fondamentale " dei sistemi di combattimento stealth e anti-stealth. Nel frattempo, i media statali cinesi hanno diffuso per la prima volta le immagini del volo inaugurale del J-20, a 14 anni di distanza. L'aereo ha volato per la prima volta l'11 gennaio 2011 e si è evoluto in due varianti: il J-20A e il J-20S, un velivolo biposto.

Il Pentagono sostiene che l'aeronautica cinese e l'aviazione della Marina militare cinese costituiscono insieme le più grandi forze aeree della regione e la terza più grande al mondo, con oltre 3.150 velivoli totali (escluse le varianti da addestramento o i sistemi aerei senza pilota), di cui circa 2.400 aerei da combattimento (tra cui caccia, bombardieri strategici, bombardieri tattici, tattici multi-missione e aerei d'attacco).

Dal canto suo Wang Yongqing, capo ricercatore del jet J-35A, ha dichiarato al China

Daily che il citato velivolo può agganciare i bersagli, condividere la loro posizione con altri sistemi d'arma, come i missili terra-aria, e persino utilizzare il proprio radar per guidare altre armi e abbattere i bersagli.