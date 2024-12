Bagni termali ed "energie vitali": così la Cina addestra i suoi super-piloti

Ascolta ora 00:00 00:00

Una forma di esercizio particolare, unica nel suo genere, per addestrare i "super piloti" del futuro. La Cina si sta affidando ad un'antica pratica tradizionale chiamata qigong per mantenere in forma i suoi militari e far sì che le loro prestazioni durante eventuali battaglie con jet stealth e droni siano efficaci ed efficienti. In una piscina termale a Xingcheng, una città costiera nella Cina nordorientale, una cinquantina di uomini, di età compresa tra i 23 e i 48 anni, scelti tra i migliori piloti di caccia del Paese, avrebbero iniziato a praticare una forma di qigong nota come baduanjin. Di cosa si tratta? Di un esercizio fisico che sfrutta l'energia vitale del corpo, o qi, per migliorare lo sviluppo muscolare.

L'addestramento della Cina

Un articolo sottoposto a revisione paritaria pubblicato sul Chinese Journal of Rehabilitation Medicine ha rivelato che, rispetto ai piloti che si dedicano esclusivamente a esercizi in stile occidentale, quelli che praticano il qigong hanno ottenuto un aumento medio del 15% nello spessore dei loro gruppi muscolari centrali, compresi i muscoli della schiena e della vita. I piloti d'élite dell'Esercito Popolare di Liberazione guidano alcuni dei jet da combattimento stealth più avanzati e complessi al mondo. Il loro addestramento, ha scritto il South China Morning Post, è dunque intenso. Per soddisfare le esigenze delle future battaglie aeree ad alta tecnologia, con aerei da guerra e droni, l'intensità del loro addestramento è necessario per incrementare la loro resistenza fisica.

È qui che entra in gioco il qigong, praticato in Cina da migliaia di anni. Il suo scopo? Di base, parliamo di una pratica che enfatizza il flusso armonioso del qi attraverso il corpo, consentendo di raggiungere uno stato di equilibrio tra cielo, Terra e umanità. Originario della dinastia Song, oltre 800 anni fa, il baduanjin è una forma di qigong delicata ma potente che, abbinata a tecniche di respirazione uniche, avrebbe un profondo effetto sul rafforzamento del corpo. Ebbene, i piloti che praticano il qigong devono concentrarsi sul flusso del qi. Ad esempio, prima di iniziare l'addestramento, devono trascorrano 10 minuti a regolare la respirazione.

Un'antica pratica

" Quando inspirano lasciano che l'acqua calda e l'aria della sorgente entrino nei loro corpi, sentendo ogni cellula respirare. In seguito espirano lentamente, espellendo i gas di scarico dal carpo insieme al calore dell'acqua termale ", ha spiegato il team del progetto nel articolo in merito alla pratica impiegata dai soldati di prova presso le terme di Xingcheng. Baduanjin è composto da otto movimenti specifici, studiati non per agire sui singoli muscoli, ma per favorire il flusso regolare del qi in tutto il corpo, rafforzandolo nel suo complesso.

Tutto questo è utile? I ricercatori cinesi sostengono di sì. Molti piloti hanno segnalato dolori al collo, alla vita o alle spalle prima dell'allenamento, ma questi sintomi sono poi diminuiti significativamente dopo la pratica del qigong. I loro livelli di sforzo durante l'esercizio sono diminuiti di quasi il 20% rispetto a un gruppo di controllo e la forza della loro vita è aumentata di un terzo.

Il rapporto sottolinea come il muscolo multifido, situato in profondità nella colonna vertebrale, svolga un ruolo cruciale nel mantenimento della stabilità spinale e nel controllo del movimento spinale.

Ha inoltre osservato che per i piloti, la cui occupazione richiede una, una buonacostituisce la base fisiologica per gestire lunghee gestire vari scenari in volo. Dunque, più qigong per tutti.