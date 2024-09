Biden sposta i lanciamissili: l'avviso a Xi che infiamma l'Indo-Pacifico

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra una sempre più evidente corsa agli armamenti e nuove strategie operative da parte di Stati Uniti e Cina, l'Indo-Pacifico potrebbe infiammarsi da un momento all'altro. Gli Usa, nello specifico, hanno intenzione di inviare un lanciamissili a medio raggio in Giappone sfruttando la “scusa” delle esercitazioni militari con Tokyo. Washington avrebbe già comunicato al proprio partner la volontà di schierare il prezioso jolly sul suolo nipponico: ufficialmente per utilizzarlo nelle varie manovre in programma tra i due Paesi, molto più realisticamente per rafforzare la deterrenza nei confronti di Pechino. L'oggetto in questione coinciderebbe con il sistema missilistico Mid-Range Capability, noto anche come Typhon, che potrebbe creare non poche preoccupazioni a Pechino. E che potrebbe, inoltre, spingere il Dragone a rispondere a quella che ai loro occhi assumerebbe i contorni dell'ennesima provocazione americana.

La mossa degli Usa

Il Segretario dell'Esercito Usa, Christine Wormuth, ha dichiarato durante l'ultima Defense News Conference, in Virginia, che la questione è stata sollevata durante la sua visita a Tokyo all'inizio di agosto, in un viaggio che, per la cronaca, comprendeva anche un incontro con il ministro della Difesa giapponese, Minoru Kihara. " Saremmo ovviamente molto interessati a vedere " la Multi-Domain Task Force operare dal Giappone attraverso esercitazioni, ha dichiarato Wormuth, riferendosi alla nuova unità dell'esercito che ospita il sistema missilistico Mid-Range Capability, noto anche come Typhon. " Abbiamo chiarito il nostro interesse in questo con le Forze di autodifesa giapponesi ", ha aggiunto l'alto funzionario americano, osservando che gli Stati Uniti vedono " molto potenziale " nel poter spostare equipaggiamento e soldati nelle isole sud-occidentali del Giappone.

Le isole nipponiche in questione, tra l'altro, sono a due passi da Taiwan. Ogni dispiegamento – ha evidenziato la pubblicazione Nikkei Asian Review - verrebbe effettuato a un ritmo che il Giappone ritiene opportuno. In precedenza, non erano mai stati inviati missili a medio raggio in Giappone. Ad aprile, la prima Multi-Domain Task Force dell'esercito americano nello stato di Washington ha inviato un lanciamissili Typhon nelle Filippine nell'ambito dell'esercitazione Salaknib 24: è stata la prima volta che gli Usa hanno schierato missili con base a terra in un Paese straniero dopo il ritiro dal Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio nell'agosto 2019.

Il Trattato INF fu firmato nel 1987 e aveva a lungo impedito agli Stati Uniti di possedere, produrre o testare in volo missili balistici e da crociera lanciati da terra con gittata compresa tra 500 e 5.500 chilometri. Tuttavia, lo sviluppo di missili a medio raggio da parte della Cina, che non è mai stata parte dell'INF, ha spinto l'amministrazione Trump a lasciare il trattato e iniziare a ricostruire l'arsenale americano.

Un Typhon per il Giappone?

Mentre era in servizio, ad aprile, il Typhon è rimasto nelle Filippine per mesi causando disagio a Pechino. Le Filippine avevano dichiarato che il lanciamissili sarebbe partito a settembre. In merito a questo precedente, Wormuth ha affermato che l'impiego della durata di mesi – in Giappone - sarebbe stato un modello per il futuro. " Il nostro obiettivo nell'esercito è stato quello di provare davvero ad avere la massima capacità di combattimento credibile " nell'Indo-Pacifico, a ovest della linea internazionale del cambio di data, per " sei mesi all'anno o più ", ha affermato. " Dimostrare questo tipo di capacità di combattimento rafforza la deterrenza nella regione. Penso che abbia attirato l'attenzione della Cina. È una capacità impressionante ", ha aggiunto Wormuth.

Il Typhon lancia due tipi di missili: il missile da crociera Tomahawk, con una gittata stimata di oltre 1.600 chilometri, e l'intercettore multiuso Standard Missile-6, con una gittata fino a 370 chilometri. Per l'esercitazione nelle Filippine, il lanciarazzi è stato trasportato in aereo dalla 1st Multidomain Task Force presso la Joint Base Lewis-McChord a Washington.

All'inizio di agosto, il tenente generale Kazuo Sakai, capo di stato maggiore del Ground Component Command della Japan Ground SDF, ha guidato una squadra in visita a Lewis-McChord, in quella che è stata vista come la preparazione per un dispiegamento simile in Giappone.