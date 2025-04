Ascolta ora 00:00 00:00

Un sottomarino a propulsione nucleare della Marina russa ha lanciato con successo un missile da crociera Kalibr nel corso di una particolare esercitazione che si è svolta nell'Oceano Pacifico. Il missile da crociera, lanciato dal sottomarino a propulsione nucleare "Krasnoyarsk", ha colpito un bersaglio terrestre posto "a oltre 1.100 chilometri di distanza" nel poligono di addestramento di Kura, in Kamchatka. Penisola dell'estremo oriente russo a nord del Giappone.

Secondo quando riportato dal ministero della difesa russo, che ha diffuso un video dell'esercitazione, il Krasnoyarsk, unità sommergibile della classe Yasen, progettata appositamente per impiegare in combattimento i missili da crociera antinave/antisommergibile e i siluri più avanzati che siano stati sviluppati per le forze armate russe, ha effettuato lanciato dalla superficie, colpendo un "obiettivo costiero" come parte delle esercitazioni programmate. Il Krasnoyarsk è entrato in servizio nella Flotta del Pacifico nel 2022 e può essere considerato come una delle unità navali più avanzate della Voenno-morskoj flot.

Le attività della Marina russa, che hanno sempre attirato attenzione degli osservatori internazionali, specialmente dell'invasione su vasta scala che ha interessata l'Ucraina, possono essere considerate al solito come una dimostrazione di forza da parte del Cremlino, che proprio nei giorni scorsi ha annunciato la completa liberazione dell'Oblast di Kursk dalle truppe ucraine.

Il presidente russo Vladimir Putin ha sempre sostenuto il graduale rafforzamento della Marina russa, in particolare della flotta sottomarina, da sempre "punto di forza" della vecchia Unione Sovietica. Ai sottomarini a propulsione nucleare lancia missili del Progetto 885M come il Krasnoyarsk, il Severodvinsk, il Kazan e il Novosibirsk, e alle altre unità strategiche viene affidato il ruolo di "garantire la sicurezza della Russia per i decenni a venire", ha affermato il capo del Cremlino in diverse occasioni.

I missili Kalibr, sviluppati in versioni capaci di raggiungere la velocità subsonica e supersonica, sono già stati impiegati in combattimento in Siria e nel Mar Nero, e possono portare sull'obiettivo testate armate con 450 chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale, o un testata

. Aver colpito con successo un bersaglio posto al 1.100 chilometri dalle coordinate di lancio è una chiara dimostrazione delle capacità della Federazione Russa nella regione del