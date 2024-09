Putin minaccia la Norvegia: navi da guerra e missili supersonici ai confini Nato

Ascolta ora 00:00 00:00

Le esercitazioni militari della Russia denominate Ocean-2024 hanno creato non poche tensioni internazionali. In particolare, per quanto concerne le operazioni andate in scena in nord Europa, il Cremlino ha lanciato missili supersonici dalla penisola di Rybachii, a meno di 80 chilometri dal confine con la Norvegia. Allo stesso tempo, sono state registrate manovre antisommergibile russe a nord della penisola di Kola, nel Mare di Barents. Tutto questo ha fatto scattare non pochi campanelli d'allarme a Oslo, ricordiamolo, Paese membro della Nato.

I missili supersonici della Russia

Secondo quanto riportato da The Barents Observer, nell'ambito dell'Ocean-2024 - una massiccia esercitazione navale che coinvolge più di 400 navi, 125 aerei e 90.000 soldati, dislocata in più quadranti del mondo – qualche giorno fa un bombardiere strategico russo Tu-95 e l'incrociatore Marshal Ustinov erano in azione nel Mare di Barents. Nello stesso momento, due complessi K-300P Bastion-P hanno lanciato missili supersonici Oniks dalla penisola di Rybachii. Lo mostra chiaramente un video diffuso dalla Flotta del Nord. Nelle immagini si vede la nave da guerra di Mosca sparare un missile dal mare e uno dei due Bastion sparare dalla terraferma.

Il sito di lancio dei due sistemi di difesa missilistica costiera mobile è stato geolocalizzato nella parte orientale della suddetta penisola. Secondo la Flotta del Nord, durante le esercitazioni sono stati lanciati missili del tipo Oniks e Vulkan. Entrambi sono stati sparati contro obiettivi situati rispettivamente a 200 e 180 chilometri di distanza. Per la cronaca, l'Oniks è un missile supersonico commissionato nei primi anni '90; è stato utilizzato nei complessi costieri Bastion-P dal 2015. Il missile ha una velocità fino a 750 m/s e una gittata fino a 800 chilometri. Può essere utilizzato contro obiettivi sia in mare che sulla terraferma.

Cosa c'entra la Norvegia

È qui che entra in gioco la Norvegia, visto che la penisola di Rybachii si trova a circa 90 chilometri a nord-ovest della città di Murmansk e a meno di 50 a est del confine norvegese. Il sito di lancio si trovava a circa 77 chilometri dal confine nazionale. A meno di 100 chilometri si trova invece Vardø, il radar GLOBUS di importanza strategica per Oslo.

I radar Globus-II e Globus-III sono gestiti dal Norwegian Intelligence Service e ufficialmente si occupano principalmente di osservazione spaziale e monitoraggio dello spazio aereo artico. Sono gestiti in stretta collaborazione con le autorità statunitensi e si ritiene che svolgano un ruolo chiave nell'intelligence contro la Russia.

" Stiamo monitorando attentamente tutti i movimenti " dei russi, hanno fatto sapere nei giorni scorsi le Forze armate norvegesi. La corvetta Storm è entrata in azione, in rotta verso nord, per seguire i movimenti delle le due corvette russe Steregushchiy e della nave da sbarco classe Ropucha. " La marina russa ha ora iniziato l'esercitazione Okean.

L'esercitazione comporta un aumento dell'attività sia della Flotta del Nord che della Flotta del Baltico nelle nostre immediate vicinanze, oltre agli aerei a lungo raggio", ha affermato il vice ammiraglio Rune Andersen, capo del quartier generale operativo delle Forze armate norvegesi (FOH). La tensione resta altissima.