"Movimenti nella fabbrica dei super missili": le foto che svelano la strana mossa di Kim

Cosa sta succedendo in Corea del Nord? Sulla base dell’analisi di alcune immagini satellitari, il sito NK Pro ha constatato un nuovo progetto di costruzione, in fase di svolgimento, presso una delle più importanti fabbriche di armi del Paese. Un sito, per intenderci, associato alla produzione di missili nucleari a lungo raggio. I riflettori sono puntati sulla cosiddetta Thaesong Machine Factory, una struttura che potrebbe risultare decisiva per mantenere le promesse del leader Kim Jong Un di incrementare la realizzazione, in serie, di armamenti strategici.

La fabbrica dei “super missili”

La Thaesong Machine Factory è apparsa sui media statali nordcoreani nel gennaio 2023. In quell’occasione, Kim e la sua giovane figlia erano apparsi in una foto intenti a camminare davanti a decine di missili balistici a raggio intermedio (IRBM) Hwasong-12. Il Grande Leader sembrava ispezionare missili balistici intercontinentali (ICBM) e testate nucleari, nella stessa stanza, anche in una precedente foto risalente al 2016.

Le immagini di Planet Labs mostrano che a luglio sono iniziati i lavori di bonifica su larga scala attorno agli ingressi sotterranei dell'impianto di produzione di missili del più vecchio dei due complessi adiacenti sotto la Thaesong Machine Factory, situata a ovest di Pyongyang. Tutto questo è avvenuto dopo la ricostruzione di un grande capannone di produzione all'interno dello stesso complesso, andata in scena tra novembre 2023 e agosto 2024. Alla fine dell'anno scorso, invece, erano comparsi cumuli di materiali indicativi di scavi o lavori di costruzione anche all'esterno degli ingressi del tunnel.

La nuova costruzione suggerisce che la Corea del Nord sta " aumentando la capacità produttiva " e che " il regime è pieno di soldi ", ha detto John Ford, ricercatore presso il James Martin Center for Nonproliferation Studies del Middlebury Institute a NK Pro .

Il piano di Kim

L'iniziativa sta prendendo piede in concomitanza con la modernizzazione di oltre una dozzina di altre fabbriche di armi in tutto il Paese. Da tempo, la Corea del Nord sta spingendo per la produzione di missili e razzi a corto raggio e veicoli di lancio di missili. Da questo punto di vista la Thaesong Machine Factory assume un ruolo chiave all’interno del piano di Kim

Secondo Jeffrey Lewis, direttore del Programma di non proliferazione dell'Asia orientale presso il James Martin Center, la Thaesong Machine Factory è " quasi certamente responsabile della produzione di motori a propellente liquido " per missili, nonché di altri componenti e dell'assemblaggio finale. Nonostante negli ultimi anni la Corea del Nord abbia spostato l'attenzione sui missili a corto e lungo raggio a combustibile solido, all'inizio del 2024 Pyongyang ha lasciato intendere di star ancora costruendo veicoli di lancio per il missile balistico intercontinentale a combustibile liquido Hwasong-17 (che ha testato tre volte tra marzo 2022 e marzo 2023).

Sembra anche che il governo nordcoreano starebbe sviluppando un nuovo motore a combustibile liquido per grandi razzi spaziali, mentre Kim cerca di mantenere la promessa di mettere in orbita altri tre satelliti da ricognizione militare quest'anno.

Nel frattempo, nel dicembre 2023 il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha sanzionato, un uomo che, secondo Seoul, era l'attuale direttore della Thaesong Machine Factory, per il suo presunto coinvolgimento nella ricerca e nello sviluppo di missili balistici.