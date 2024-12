Una nave simile a una portaerei: le immagini del misterioso nuovo mezzo cinese

Ascolta ora 00:00 00:00

Nei giorni scorsi in Cina è apparsa una nuova imbarcazione. Dotata di un grande ponte di volo aperto, la singolare nave è stata immortalata in alcune immagini satellitari che la ritraevano in un cantiere navale presso il Guangzhou Shipyard International (GSI) sull'isola di Longxue, appena a sud-est della città di Guangzhou, nel sud del Paese. Il mezzo sembrerebbe coincidere con una portaerei leggera o una nave d'assalto anfibia, ma anche con una nave di ricerca oceanica civile (la prima del suo genere). Adesso sono emerse altre foto che consentono di inquadrare un po' meglio il mezzo, avvistato in mare presumibilmente per effettuare alcuni test. Anche se la funzione del jolly di Pechino rimane ancora poco chiara, gli screen lasciano presupporre che sia destinata a far funzionare velivoli ad ala rotante (forse droni ad ala fissa).

La strana nave cinese

Il sito The War Zone, il primo ad accendere i riflettori su questa nave, ha scritto che non c'è alcuna indicazione in merito al fatto che l'imbarcazione abbia un ponte di coperta allagabile come quelli che si trovano su molte navi da guerra anfibie. Le nuove foto mostrano il mezzo in porto, visto dall'alto, offrendo una buona visuale del grande ponte di volo aperto. Sulla metà anteriore ci sono due serie di marcature associate al funzionamento di aeromobili ad ala rotante, con o senza equipaggio. Si nota anche la disposizione insolita di tre sovrastrutture simili a isole; quella più vicina alla prua include un ponte e un albero di tipo convenzionale, mentre quella centrale più grande ha un'area della torre vetrata rivolta verso la parte posteriore per la gestione delle operazioni di volo. La struttura più vicina alla poppa ospita i camini di scarico della nave.

In una delle foto, compare un ascensore per spostare gli aerei tra il ponte principale e un ponte hangar, situato tra la prima e la seconda sovrastruttura. Questa zona è in qualche modo nascosta dalle attrezzature legate alla costruzione e l'apertura potrebbe essere semplicemente un punto di accesso. GSI, dove sarebbe stata avvistata l'imbarcazione, è una sussidiaria della China State Shipbuilding Corporation (CSSC), il cui logo è ben visibile sul camino di scarico. Sembra che i lavori di costruzione della nuova nave siano iniziati dopo maggio di quest'anno, mentre il varo avverrà tra metà settembre e metà ottobre. Sebbene le foto ci diano un'idea migliore della configurazione complessiva della nave, non è ancora chiaro se si tratti di un progetto della Marina cinese, e quindi ad uso militare, o se sia perseguito come iniziativa privata da CSSC. Non essendoci ancora segni evidenti di contrassegni in stile militare o di un numero di scafo, quest'ultima opzione sembra attualmente più probabile.

Che cosa sappiamo dell'imbarcazione

Le foto scattate finora dall'imbarcazione, ha scritto ancora The War Zone, lasciano supporre che sia destinata a pilotare elicotteri e droni con equipaggio, mentre l'aspetto generale potrebbe benissimo indicare un progetto più semplice ed economico, che può essere prodotto rapidamente, se necessario, dai costruttori navali commerciali. Una nave di questo tipo fornirebbe alla Marina cinese una capacità di potenza aerea navale aggiuntiva, senza però raggiungere lo stesso livello di capacità di una vera portaerei o di una nave d'assalto anfibia multifunzionale, come l'imponente classe Type 076.

Questa imbarcazione – se fosse ad uso militare - potrebbe essere usata in missioni strategiche nel Mar Cinese Meridionale o

attorno allo. Inoltre, elicotteri e droni con equipaggio potrebbero essere utilizzati dallo stesso mezzo a supporto di operazioni di guerra antisommergibile , nonché di operazioni anfibie.