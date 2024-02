15 aerei e 11 navi da guerra: prova di forza della Cina su Taiwan

Le acque del Mar Cinese Meridionale continuano ad essere agitate. Nelle ultime ore la Cina ha inviato nello Stretto di Taiwan 15 aerei e 11 navi da guerra, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Taipei su X. Le autorità taiwanesi hanno inoltre precisando che tre velivoli hanno varcato il perimetro sud-occidentale della Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) taiwanese. Nelle scorse 24 ore, invece, lo stesso ministero aveva rilevato un pallone aerostatico cinese a 156 chilometri a nord-ovest della città di Keelung, lungo la costa settentrionale dell'isola.

Cosa succede tra Cina e Taiwan

Dall'inizio di febbraio, la Cina ha inviato nello Stretto 234 aerei e 143 navi da guerra. Le tensioni tra Taiwan e la Cina, che rivendica l'isola come una "parte inalienabile" del suo territorio, hanno raggiunto un nuovo picco nelle ultime settimane, a causa dell'incidente mortale avvenuto il 14 febbraio al largo delle Isole Kinmen. In quella data, un battello gonfiabile a chiglia rigida (Rhib) cinese è stato rilevato nei pressi dell'Isola di Beiding, a est dell'arcipelago controllato da Taipei. Stando al resoconto fornito dalle autorità di Taipei, all'arrivo di una motovedetta della Guardia costiera di Taipei, l'imbarcazione si è data alla fuga per evitare abbordaggi e ispezioni.

Aggiungiamo inoltre il sostegno che gli Stati Uniti continuano a fornire a Taiwan, visto come fumo negli occhi da Pechino. La Cina si " oppone fermamente alla vendita di armi americane all'isola cinese di Taiwan, in qualsiasi forma ", ha dichiarato non a caso Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, invitando gli Stati Uniti a rispettare gli accordi raggiunti con la Cina. Il riferimento è all'approvazione, da parte di Washington, di un pacchetto per la vendita di armi per un valore di 75 milioni di dollari a Taiwan.

Le navi del Dragone

Il Financial Times ha intanto sottolineato che le navi cinesi per la ricerca marittima hanno aumentato notevolmente le loro incursioni nelle acque situate a sole 24 miglia nautiche dalla costa di Taiwan, mentre Pechino segnala le sue crescenti capacità di sorveglianza e raccoglie dati cruciali in vista di una ipotetica guerra navale.

La Cina utilizza spesso navi gestite da istituti di ricerca governativi e affiliati all’esercito per far valere le proprie rivendicazioni in porzioni marittime contese, navigando vicino ai siti di esplorazione petrolifera all’interno delle zone economiche esclusive del Vietnam e della Malesia nel Mar Cinese Meridionale. I suddetti mezzi possono misurare la temperatura dell’acqua, la salinità e le correnti oceaniche e mappare il fondale marino. Questi dati possono essere utilizzati per un’ampia gamma di ricerche scientifiche, ma anche per una citata (e fantomatica) guerra navale.