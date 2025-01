Pechino schiera la Type 054B: cosa può fare la nuova nave da guerra della Cina

La Cina ha messo in servizio la prima fregata Type 054B nel corso di una cerimonia tenutasi presso un porto militare di Qingdao, nella provincia orientale dello Shandong. La Luohe, designata con il numero di scafo 545, rappresenta un altro passo in avanti della Marina del Dragone. La nave da guerra pesa 5mila tonnellate ed è dotata di sistemi di combattimento stealth e potenza di fuoco integrata, che le garantiscono capacità di effettuate operazioni costiere e in mare aperto, oltre a missioni diversificate. Grazie alle sue caratteristiche, hanno scritto i media cinesi, il mezzo svolgerà un ruolo fondamentale nel migliorare l'efficacia complessiva in combattimento delle task force navali di Pechino.

L'ultima nave di Pechino

La Type 054B, varata nel 2023, dovrebbe sostituire le corvette Type 056 per le operazioni costiere, integrando al contempo i cacciatorpediniere Type 055 nelle missioni in mare aperto. Song Zhongping, esperto militare citato dai media cinesi, ha spiegato che questa nave è più grande rispetto al suo predecessore Type 054A. La sua potenza di fuoco migliorata e il ponte di volo amplificato consentono al gioiello del Dragone di trasportare elicotteri, sia in prossimità costiere che in mare aperto.

Zhang Xuefeng, un altro esperto militare cinese, ha spiegato al Global Times che la Marina dell'esercito potrebbe costruire un gran numero di fregate Type 054B per affrontare diverse minacce marittime. L'analista ha inoltre sottolineato le capacità bilanciate della fregata nelle missioni antisommergibile, antinave e di difesa aerea, nonché la sua economicità attraverso l'uso di tecnologie avanzate. C'è poi chi ha evidenziato come la Type 054B possa anche operare come parte di portaerei e gruppi di assalto anfibi, fornendo scorta in ruoli di difesa aerea e antisommergibile.

Il varo della fregata Type 054B era stato confermato dal ministero della Difesa Nazionale durante una conferenza stampa nell'agosto 2023. Wu Qian, portavoce del Ministero, aveva affermato che lo sviluppo da parte della Marina di navi da combattimento era una normale disposizione per soddisfare i requisiti di sicurezza nazionale, in conformità con gli obiettivi generali di sviluppo navale.

Il rafforzamento della Marina cinese

Tra gli sforzi messi in campo dalla Cina troviamo quelli relativi all'implementazione dell'addestramento in mare a distanza della sua Marina (PLAN) in aree che vanno dall'Oceano Indiano orientale all'Oceano Pacifico occidentale. Pechino può inoltre sfruttare un livello piuttosto significativo di impegni globali, inclusi scali in porti lontani, come il Medio Oriente e l'Africa. Lo scenario disegnato dal Pentagono può dunque essere così sintetizzato: mentre il PLAN è sempre più un attore marittimo globale, con una presenza continuativa nel Golfo di Aden dal 2008 tramite la sua base permanente a Gibuti, le piattaforme di superficie e sottomarine consentono alla Cina di organizzare operazioni di combattimento oltre la portata delle difese terrestri della nazione.

Attenzione poi alla forza di portaerei, che sta estendendo la copertura della difesa aerea per i gruppi di lavoro schierati.

Non è finita qui, perché Pechino ha anche una forza considerevole di navi dialtamente capaci per supportare schieramenti a lunga distanza e lunga durata, tra cui due nuove navi di supporto al combattimento veloce (AOE) di classe FUYU costruite appositamente per supportare le operazioni delle portaerei e delle navi anfibie a ponte grande. La flotta in espansione del PLAN di grandi e moderne navi da guerra anfibie gli consente infatti a Pechino di condurre un'ampia gamma di operazioni di spedizione ovunque gli interessi del Paese siano minacciati.