Una nuova potenza ipersonica: cosa sappiamo dei nuovi missili indiani

Ascolta ora 00:00 00:00

L’India è entrata nel club elitario delle potenze missilistiche ipersoniche. L'innovativo e recente test missilistico ipersonico effettuato da Delhi ha spinto il gigante asiatico nel gruppo delle nazioni che padroneggiano queste armi di nuova generazione, una capacità di attacco che tecnicamente promette di rimodellare il panorama strategico dell'Asia meridionale.

I nuovi missili dell’India

Secondo quanto riportato dal sito Defense News, l'Organizzazione indiana per la ricerca e lo sviluppo della difesa (DRDO) ha condotto con successo il test di volo inaugurale del primo missile ipersonico a lungo raggio del paese progettato per trasportare vari carichi utili su distanze superiori a 1.500 chilometri. Il missile, che secondo quanto riferito ha eseguito manovre terminali di successo e ha colpito il bersaglio con alta precisione, è destinato all'uso da parte di tutti e tre i rami delle Forze Armate Indiane (IAF).

Il test segue il test di volo inaugurale di questo mese del Long Range Land Attack Cruise Missile (LRLACM) da un lanciatore articolato mobile. Da quanto fin qui emerso, sia il missile ipersonico che il subsonico LRLACM sarebbero pronti a integrare il missile supersonico BrahMos, attualmente l'arma d'attacco principale della Marina indiana (IN).

Per quanto rista le specifiche del missile ipersonico, il rapporto afferma che probabilmente è dotato di un veicolo di scorrimento ipersonico (HGV) con ali delta, che offre una maggiore manovrabilità rispetto alle traiettorie balistiche tradizionali.

Lo sprint del gigante asiatico

Il LRLACM, sviluppato dall'Aeronautical Development Establishment di DRDO e alimentato dal Manik Small Turbo Fan Engine, dovrebbe avere una portata superiore a 1.000 chilometri e può essere lanciato da piattaforme terrestri e navali. Asia Times ha scritto che questi sviluppi segnano progressi significativi nelle capacità missilistiche dell'India, fornendo opzioni di attacco convenzionali a lungo raggio per l'esercito indiano.

I missili da crociera ipersonici sono apprezzati per la loro bassa visibilità radar, l'estrema manovrabilità e la capacità di eludere le moderne difese aeree. Queste armi, volando a quote inferiori rispetto ai missili balistici, riducono al minimo le finestre di rilevamento, rendendo praticamente impossibile l'intercettazione da parte di sistemi terrestri.

Hanno anche la capacità di fornire attacchi di precisione contro obiettivi strategici, come centri di comando, bunker fortificati o risorse navali in movimento. Le armi ipersoniche possono svolgere doppi ruoli, portando testate convenzionali o nucleari, offrendo flessibilità negli scenari di escalation e migliorando il loro fascino strategico in conflitti limitati.

Sviluppando capacità ipersoniche, l'India mira a contrastare le minacce emergenti da parte di avversari - per esempio l'arsenale ipersonico in espansione della Cina - e a migliorare la sua capacità di infliggere costi sostanziali in caso di escalation militare.

Di base gli HCM e gli HGV sono particolarmente utili per colpire le risorse nemiche di alto valore e rafforzare le capacità convenzionali e nucleari.

Menziona che l'acquisizione di queste armi è essenziale per salvaguardare gli interessi strategici e mitigare le vulnerabilità poste dai sistemi nemici avanzati. Le tensioni in Asia sono in crescita e i nuovi sviluppi militari dell'India si uniscono a quelli cinesi, nordcoreani e delle altre potenze regionali.