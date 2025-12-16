Schierati i missili “ammazza-portaerei”: così Pechino sfida le flotte Usa

Forse sono passati inosservati in mezzo a missili balistici intercontinentali e nuovi droni. Eppure, all'ultima maxi parata militare cinese di ottobre, c'erano anche loro: gli ultimi temibili missili antinave sviluppati dalla Cina, realizzati per offrire maggiore velocità e precisione rispetto alle precedenti generazioni di armamenti a disposizione del Dragone. Le capacità di attacco marittimo di Pechino si sono notevolmente rafforzate grazie a tre jolly: YJ-15, YJ-17, YJ-19 e YJ-20. Ecco che cosa sappiamo di ciascun missile.

I nuovi missili della Cina

Come ha ricordato la piattaforma Janes, tra i primi nuovi missili antinave presentati alla parata c'era l'YJ-15, che sembra combinare velocità supersoniche con una gittata estesa per sfidare le difese navali tradizionali come i sistemi d'arma ravvicinati basati su cannoni (CIWS). Dovrebbe essere alimentato da un motore ramjet; presenta poi una presa d'aria assimetrica a quattro ingressi e una fusoliera aerodinamica. Questo design consente al missile di sostenere il volo ad alta velocità riducendo al minimo la resistenza aerodinamica.



Si stima che l'YJ-15 abbia una lunghezza complessiva di circa 6,5 m e un diametro di circa 0,5 m. Date queste dimensioni, il suo peso è probabile intorno ai 1.500 kg, inclusa una testata da 200 kg. Simili caratteristiche fisiche, insieme alle sue pinne stabilizzatrici compatte, suggeriscono una configurazione ottimizzata per la manovrabilità durante il volo a metà rotta, senza la necessità di grandi ali dispiegabili. In ogni caso, lo YJ-15 è probabilmente in grado di raggiungere velocità superiori a Mach 5, con una gittata stimata tra 1.200 e 1.800 km. Dovrebbe inoltre essere destinato al lancio aereo, molto probabilmente dalla flotta di bombardieri strategici H-6 dell'Aeronautica Militare dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLAAF).

Dal punto di vista operativo, lo YJ-15 è stato probabilmente progettato per ingaggiare obiettivi navali di alto valore come portaerei e grandi navi da combattimento di superficie. La sua velocità supersonica e la capacità di eseguire manovre evasive durante la fase terminale riducono significativamente i tempi di reazione dei sistemi di difesa avversari, complicando l'intercettazione.L'introduzione dell'YJ-15 sottolinea l'impegno della Cina nel rafforzare la sua strategia anti-accesso/area denial (A2/AD) nell'Indo-Pacifico.

Gli altri jolly del Dragone

L'YJ-17 presenta invece una punta allungata, simile a un ago, che è stata probabilmente progettata per ridurre al minimo la resistenza d'onda e lo stress termico durante il rientro atmosferico e il volo ipersonico prolungato. L'assenza di prese d'aria visibili conferma che l'YJ-17 non utilizza la propulsione a respirazione d'aria come uno scramjet, ma si affida invece a un booster a combustibile solido per l'accelerazione iniziale prima di passare a una fase di planata senza propulsione.



Si stima che l'YJ-17 abbia una lunghezza complessiva di circa 9 m e un diametro di circa 0,5 m, e che sia in grado di raggiungere velocità massime comprese tra Mach 5 e Mach 8; è stato probabilmente progettato con misure di protezione termica che incorporano compositi avanzati resistenti al calore e rivestimenti ablativi per resistere alle temperature associate a voli che si svolgono tra Mach 5 e Mach 8. La lunghezza e il diametro complessivi del missile indicano la compatibilità con i sistemi di lancio verticale (VLS) su grandi navi da combattimento di superficie come i cacciatorpediniere Type 055, nonché con il trasporto esterno della flotta cinese di bombardieri H-6.



L'YJ-19, missile da crociera ipersonico lanciabile da sottomarino, combina una presa d'aria integrata per il motore scramjet, dimensioni compatibili con tubi da 533 mm e velocità stimate tra Mach 5 e Mach 10 per colpire fino a 500 km, offrendo al Dragone una capacità stealth ad alta velocità pensata per operare in aree strategiche come il Mar Cinese Meridionale.

Parallelamente, il nuovo, missile ipersonico di maggiori dimensioni lanciabile da VLS di superficie, unisce stadio a razzo e scramjet per raggiungere Mach 6–7 (fino a Mach 9 terminali) e una gittata fino a 2.000 km, con sistemi di guida avanzati che lo rendono un asset chiave della dottrina A2/AD cinese e un serio elemento di contrasto alle portaerei e alle forze navali avversarie.