JASSM-ER per gli F-15: ora gli Usa spostano i missili in Asia

Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita al Giappone di missili aria-superficie, e delle relative attrezzature, per un costo totale stimato in 39 milioni di dollari. La Defense Security Cooperation Agency ha notificato al Congresso il piano riguardante i missili standoff a lungo raggio, noti anche come JASSM-ER, che Tokyo impiegherà come deterrente per arginare l'ascesa militare della Cina nella regione Asia-Pacifico, oltre che per contrastare eventuali escalation locali alimentate dalla Corea del Nord di Kim Jong Un. " Questa proposta di vendita sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, migliorando la sicurezza di un importante alleato che rappresenta una forza per la stabilità politica e il progresso economico nella regione indo-pacifica ", si legge in una nota diramata dalla citata Defense Security Cooperation Agency. I missili saranno montati sugli F-15 dell'Aeronautica militare giapponese e su altri jet da combattimento.

Cosa sappiamo dei missili Usa ricevuti dal Giappone

Di fronte alle crescenti sfide alla sicurezza poste da Cina e Corea del Nord, ha scritto l'agenzia nipponica Kyodo News, il Giappone ha scelto di rafforzare le proprie capacità di difesa. Ricordiamo che, alla fine del 2022, Tokyo aveva aggiornato i suoi principali documenti di difesa per acquisire le cosiddette capacità di contrattacco, o attacco alle basi nemiche, in un importante cambiamento di politica nell'ambito della Costituzione del Paese che rinuncia alla guerra.

Il sito The Defense Post ha spiegato che Tokyo ha richiesto l'acquisto di un massimo di sedici AGM-158B/B-2 JASSM-ER insieme ai missili di addestramento aereo fittizi AGM-158 JASSM e ai relativi contenitori, ricevitori GPS anti-interferenza JASSM, formazione del personale e relativi accessori, logistica e supporto al programma.

Prodotti dalla Lockheed Martin, i suddetti missili saranno equipaggiati sugli aerei da combattimento della Japan Air Self-Defense Force (JASDF), tra cui l'F-15J e l'F-35A/B, per garantire capacità di volo stand-off tramite sistemi di attacco avanzati a lungo raggio. Nell'agosto 2023, il Giappone aveva acquistato 50 JASSM-ER per un valore di 104 milioni di dollari da installare sui caccia F-15 potenziati della JASDF. Questa ulteriore acquisizione di armi avanzate rafforza ulteriormente la cooperazione in materia di difesa e l'interoperabilità militare di Tokyo e Washington.

Il compito di Trump

Nel frattempo Usa, Giappone e Corea del Sud hanno tenuto esercitazioni aeree congiunte con il coinvolgimento di almeno un bombardiere B-1B, in risposta ai vari lanci di missili balistici ipersonici e a corto raggio fatti di recente da Pyongyang. Le manovre trilaterali, ha riferito il ministero della Difesa di Seul, sono del prime del genere del 2025 e hanno visto lo schieramento anche di caccia F-15K sudcoreani e di F-2 nipponici. Le operazioni hanno avuto lo scopo di migliorare le capacità congiunte di scoraggiare e rispondere alle crescenti minacce nucleari e missilistiche di Pyongyang, come il presunto lancio di un missile balistico ipersonico all'inizio del mese, ha precisato il ministero.

Una delle prime azioni in politica estera della nuova amministrazione Trump, tra l'altro, sarà un incontro, martedì prossimo, tra i ministri degli Esteri dell'alleanza diplomatica Quad, che comprende, oltre agli Stati Uniti, anche Giappone, India e Australia.

Secondo quanto riportato da Politico, l'incontro servirà a sottolineare subito l'importanza di rafforzare le alleanze regionali per contrastare la crescente influenza della Cina nell'Indo-Pacifico. A guidare l'incontro dovrebbe essere il senatore, nominato segretario di Stato da Trump, che dovrebbe essere confermato dal Senato già lunedì.