"Usata per scopi militari": la strana infrastruttura cinese che spaventa gli Usa

Un progetto dal valore di 1,7 miliardi di dollari finanziato dalla Cina. Un canale di 100 metri di larghezza e 5,4 di profondità che, una volta costruito, collegherà Phnom Penh, la capitale della Cambogia, al Golfo della Thailandia, creando così una rotta interna teoricamente in grado di rendere più efficiente il commercio cambogiano. Gli Stati Uniti hanno messo nel mirino il Canale Funan Techo temendo che Pechino potrà in futuro sfruttare l’infrastruttura per scopi militari.

L’infrastruttura che preoccupa gli Usa

Secondo quanto riportato da Bloomberg, gli Stati Uniti stanno sollecitando la Cambogia a mostrare una maggiore trasparenza in merito alla realizzazione del progetto infrastrutturale citato. Un canale, ha ipotizzato l’amministrazione Usa, che la Cina, finanziatrice dell’opera e grande partner di Phnom Penh, potrebbe teoricamente utilizzare per rafforzare la sua presenza militare nella nazione cambogiana, ponendo così una potenziale minaccia alla sicurezza dei vicini regionali, Vietnam in primis.

Il canale si dovrebbe estendere per circa 180 chilometri da Phnom Penh alla provincia costiera di Kep. L’inizio dei lavori è previsto entro la fine dell'anno, con la fumata bianca arrivata dopo che la China Bridge and Road Corporation ha concluso un accordo con le autorità cambogiane. Presentato come il primo progetto di dragaggio fluviale interno della Cambogia, il canale richiederà circa quattro anni per essere completato e avrà una lunghezza totale di sole 10 miglia inferiore a quella del noto Canale di Suez.

Come molti progetti del genere, il Canale Fuan Techo potrebbe essere potenzialmente utilizzato per scopi militari. Ed è proprio per questo che l’intero dossier sta suscitando preoccupazioni nei corridoi della Casa Bianca (e non solo). " Stiamo parlando di un progetto storico che porterà benefici alla nostra gente ", ha dichiarato il primo ministro della Cambogia, Hun Manet, secondo cui il canale verrà impiegato solo ed esclusivamente per finalità commerciali. Il progetto sta prendendo forma nel momento in cui il leader cambogiano ha approfondito i già stretti legami con Pechino. Allo stesso tempo, le relazioni di Phnom Penh con gli Stati Uniti rimangono difficili, con notevoli tensioni su una serie di questioni tra cui i diritti umani, la libertà di stampa e la repressione dell'opposizione politica.

Il canale finanziato dalla Cina

Perché questo canale preoccupa gli Stati Uniti? Innanzitutto il progetto – fanno sapere da Washington - potrebbe sostenere il trasporto di navi militari dal Golfo della Thailandia, dove Washington ritiene che la Cina stia costruendo la sua prima base militare d'oltremare nella regione indo-pacifica. Di pari passo ci sono anche preoccupazioni sull'impatto ambientale dell’infrastruttura, compreso il fatto che dirigerà l'acqua lontano dal fiume Mekong.

In generale, l’amministrazione Biden ha ripetutamente espresso preoccupazione per la crescente influenza delle forze armate cinesi in Cambogia, inclusa la riqualificazione della base navale di Ream, sostenuta da Pechino. Il canale " creerà la profondità necessaria, sufficiente affinché le navi militari possano viaggiare dal Golfo della Thailandia, o dalla base Ream, verso l'interno ", ha scritto l'Accademia politica di pubblica sicurezza popolare del Vietnam.

Hun Sen, come detto, ha respinto quelli che ha definito " rapporti diffamatori sulla presenza di truppe cinesi a Ream ". " Perché la Cambogia dovrebbe portare truppe cinesi nel suo Paese, cosa che viola la costituzione? E perché la Cina dovrebbe portare le sue truppe in Cambogia, il che è contrario al principio del rispetto dell’indipendenza della Cambogia? " ha scritto in un post su X. " Questa infrastruttura vitale facilita le attività agricole fornendo acqua per la coltivazione, è utile per la gestione dell’acqua durante la stagione delle piogge e aumenta, tra gli altri benefici, la produzione di pesci d’acqua dolce ", ha concluso lo stesso Hun Sen.

Una spiegazione, la sua, che non sembrerebbe tuttavia aver convinto i