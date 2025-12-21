Spunta un nuovo aereo militare cinese: cosa sappiamo del colosso dei cieli Y-15

La Cina ha appena compiuto un decisivo passo in avanti nel rinnovamento della sua flotta di trasporto militare. Sui social d'oltre Muraglia è infatti diventata virale una foto che mostra il decollo di un nuovo aereo che potrebbe diventare il pilastro delle operazioni logistiche dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese. Le immagini e i video che circolano sul web hanno immortalato il primo volo di questo imponente velivolo, un aereo a quattro motori turbopropulsori, caratterizzato da una configurazione aerodinamica avanzata, che lo rende particolarmente adatto a missioni di trasporto in ambienti difficili. Ecco che cosa sappiamo in merito al nuovo aereo.

Il nuovo aereo militare della Cina

Come ha spiegato il quotidiano South China Morning Post, l'aereo in questione, sviluppato dalla Shaanxi Aircraft Corporation, presenta eliche a sei pale, una coda a T e una fusoliera aerodinamica con winglet integrati, simili a quelli dell'Airbus A400M. Alcuni scatti recenti mostrano anche una probabile sonda di rifornimento in volo sopra la cabina di pilotaggio, un elemento che suggerisce la capacità di operare su lunghe distanze senza dover atterrare per il rifornimento. Questo velivolo è stato originariamente presentato nel 2014 come il modello Y-30, ma recenti numeri di fusoliera visibili nei prototipi suggeriscono che potrebbe essere designato come Y-15.

Con una capacità di carico massimo di oltre 20 tonnellate e la capacità di trasportare più di 110 soldati, l'aereo è progettato per rispondere alle esigenze del PLA di un aereo da trasporto medium-lift più moderno ed efficiente. La sua velocità di crociera supera i 600 km/h e ha una portata di oltre 3.000 km, con un’autonomia che potrebbe arrivare a 12 ore in volo. Sebbene il carico utile e la capacità di carico siano inferiori rispetto al pesante Y-20, che ha una capacità di 220 tonnellate, il nuovo aereo è significativamente più leggero, grazie all’uso di materiali sintetici avanzati, e si prevede che diventi una forza trainante per le operazioni logistiche aeree cinesi.

Le caratteristiche del velivolo

L'aereo, che si prevede sarà in grado di operare in terreni difficili come valli montuose o isole remote, richiede una pista di decollo inferiore a 1.200 metri e una pista di atterraggio sotto i 1.100 metri. Questo gli consente di essere altamente versatile in scenari operativi complessi. Inoltre, l'aereo è destinato a sostituire i vecchi Y-8 e Y-9, modelli turbopropulsori obsoleti che il PLA ha utilizzato in vari ruoli, tra cui missioni di guerra elettronica e sorveglianza aerea. Nonostante le sue dimensioni e capacità, il nuovo velivolo si avvicina per caratteristiche al C-130 Hercules statunitense, un altro aereo da trasporto versatile e ampiamente usato dalle forze armate di tutto il mondo.

Con il nuovo Y-15, dunque, la Cina intende potenziare la sua capacità di proiezione di forza e logistica, un passo importante per competere con le potenze aeree globali.

La progettazione ottimizzata della fusoliera e della cabina per un aumento della capacità di carico potrebbe servire da base per una nuova generazione di aerei militari. Con questo velivolo, la Cina dimostra non solo il suo impegno per modernizzare la sua flotta, ma anche la sua crescente ambizione di potenziare la mobilità strategica aerea a livello globale.