"Sta costruendo caveau per bombe nucleari": cosa c'è dietro la strana mossa Usa

Caveau ad alta sicurezza incastonati all'interno di container standard per consentire ai comandanti militari statunitensi di conservare, in modo migliore e in massima sicurezza, armi nucleari e altri beni sensibili. Sono queste le ultime singolari strutture in fase di realizzazione negli Usa che potrebbero presto consentire a Washington di dispiegare bombe letali (e non solo) in basi remote sparse nel Paese. I primi prototipi del suddetto caveau dovrebbero essere presentati nel corso di un'imminente esercitazione. I Sandia National Laboratories, che fanno capo al Dipartimento dell'Energia, hanno così recentemente condiviso i dettagli del progetto Mobile Vault. L'ufficio del Transportation Safeguards and Surety Program ha progettato e costruito il primo prototipo in soli sei mesi, su richiesta della National Nuclear Security Administration (NNSA), incaricata di supervisionare le scorte di deterrenza nucleare degli Stati Uniti.

La mossa degli Usa

La notizia è stata raccontata nel dettaglio da un lungo articolo pubblicato dal sito The War Zone. " Per rispettare i tempi stretti, il team ha adottato un processo di progettazione rapida che privilegiava velocità e creatività rispetto a specifiche rigide. Ad esempio, invece di definire un tempo di ritardo fisso nei requisiti del progetto, il team si è concentrato sulla massimizzazione delle prestazioni entro i limiti di volume e peso ", si legge in un comunicato di Sandia.

Per accelerare la fabbricazione del prototipo a grandezza naturale, il team ha utilizzato un approccio di produzione basato su modelli. Un ingegnere meccanico ha sviluppato un modello solido 3D, che ha consentito l'approvvigionamento anticipato di componenti a lungo termine come la porta semi-personalizzata del caveau e i materiali strutturali, prima della finalizzazione del progetto. Nel frattempo, un ingegnere elettrico ha sviluppato il controllo degli accessi, l'alimentazione di backup, i sensori e i sistemi di allarme del caveau.

Le immagini di un prototipo di Mobile Vault mostrano alcuni aspetti interessanti. La struttura ha due serrature a combinazione sulla porta principale, ma non è chiaro quali altre caratteristiche di sicurezza possa avere. Sandia, tra l'altro, è stata anche responsabile dello sviluppo di autoarticolati altamente specializzati per lo spostamento sicuro e discreto di armi nucleari e altri materiali nucleari sensibili. Perché non affidarsi ai bunker? Sono in effetti strumenti standard per proteggere i beni più sensibili di un Paese " ma in molti ambienti queste opzioni non sono disponibili dove è maggiormente necessaria una conservazione sicura ", ha spiegato ancora Sandia.

Caveau per armi nucleari?

Certo, le armi nucleari non sono menzionate nel comunicato. Tuttavia, Sandia ha creato un modello in scala 1:14 del Mobile Vault per mostrarne il design ai potenziali utenti, che include "armi finte in miniatura" che sono chiaramente bombe nucleari a gravità della serie B61. La B61 è la famiglia di bombe nucleari più longeva degli Usa, e il primo esemplare di produzione di una nuova variante, la B61-13, è stato appena completato a maggio. La B61-13 si basa sulla precedente B61-12, ma ha una potenza massima più elevata, che secondo i funzionari statunitensi offre una capacità aggiuntiva fondamentale per tenere a rischio obiettivi più resistenti, come le strutture di comando e controllo sotterranee e quelle distribuite su aree fisicamente più estese.

Le B61-12 fanno ora parte almeno dell'arsenale nucleare statunitense schierato in Europa, e potrebbero essere messe a disposizione di alcuni membri della Nato, a fronte di adeguate autorizzazioni. Ebbene, i caveau mobili containerizzati offrirebbero ai comandanti militari statunitensi a livello globale una maggiore flessibilità per il dispiegamento in avanti di armi nucleari e di qualsiasi altro asset altamente sensibile.

Ciò presenterebbe anche delle complicazioni per gli avversari che cercassero di tracciare o colpire tali asset, visto che in un futuro conflitto di alto livello, le basi consolidate che ora ospitano armi nucleari sarebbero obiettivi principali.