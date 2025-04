"Sta spostando una grande nave da guerra": la strana mossa di Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

La Corea del Nord ha spostato una grande nave da guerra all'esterno del cantiere di Nampho, città situata ad una sessantina di chilometri dalla capitale Pyongyang. Le immagini satellitari hanno rivelato i progressi effettuati sul mezzo - quasi ultimato e in fase di costruzione dall'estate – presumibilmente parte integrante di un progetto varato da Kim Jong Un e volto a sfidare lo status quo nei mari che circondano la penisola coreana. La nave citata è una delle due fregate che il Paese ha iniziato a realizzare nel maggio 2024: una a Chongjin, sulla costa orientale, e una, appunto, a Nampho, sul fronte opposto. Nei giorni scorsi gli analisti del James Martin Center for Nonproliferation Studies del Middlebury Institute avevano notato un bacino di carenaggio galleggiante di fronte al riparo coperto che proteggeva l'imbarcazione in quel di Nampho. Poco dopo la nave sarebbe stata spostata.

La grande nave di Kim

Come ha spiegato il sito Nk Pro, la nave potrebbe spostarsi da qualche altra parte a Nampho, per ricevere ulteriori aggiornamenti, oppure addirittura essere testata in acque profonde. L'attenzione che Kim ha rivolto al progetto lascia presupporre che si tratti di un importante sviluppo militare del Paese. L'imbarcazione dovrebbe essere lunga dai 150 ai 160 metri, il che la rende di gran lunga la più grande nave da guerra di superficie della Corea del Nord. Il leader nordcoreano ha visitato il cantiere navale di Nampho due volte nell'arco di circa due settimane a marzo. Il bacino di carenaggio è apparso solo pochi giorni dopo la sua ultima visita, il 20 marzo.

Ma a cosa servono questi mezzi? I media di Pyongyang hanno scritto che le due fregate, una volta pronte, non agiranno in acque specifiche, suggerendo invece che potrebbero essere usate in acque internazionali e al largo delle coste della Sud Corea. In effetti, il governo del Nord ha più volte minacciato di abbattere gli aerei da ricognizione statunitensi al largo delle proprio coste, e forse è proprio questo il compito che spetterà alle grandi navi di Kim. Secondo l'esperto militare nordcoreano Joost Oliemans le foto della visita di Kim a Nampho all'inizio di marzo mostravano che la fregata era " già equipaggiata con sistemi d'arma " e che aveva " fino a tre " aperture per il sistema di lancio verticale (VLS) per missili. La nave di Nampho potrebbe trasportare missili terra-aria (SAM) Pongae o i più recenti Pyoljji, missili da crociera a lungo raggio con testate nucleari Hwasal o Pulhwasal e missili antinave.

Tensione in aumento

Ricordiamo che, in passato, la Corea del Nord ha condotto la costruzione simultanea di nuove navi da guerra su entrambe le coste, probabilmente per evitare di navigare con le sue navi attorno alla Corea del Sud per spostarsi da una parte all'altra del Paese. L'esempio più recente ha coinvolto la costruzione di corvette da 77 metri ufficiosamente denominate imbarcazioni di classe Amnok e Tuman, presso il cantiere navale di Nampho e sulla costa orientale presso il cantiere navale di Rajin, a nord di Chongjin.

Nel frattempo, come ha spiegato il ministero degli Esteri giapponese, l'Australia ha schierato un aereo di sorveglianza a lungo raggio per monitorare le attività marittime illecite della Corea del Nord volte a finanziare i programmi di armi di distruzione di massa del governo, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite.

Un aereo da pattugliamento marittimodella Royal Australian Air Force sarà infatti operativo dalla base aerea di Kadena a Okinawa da fine marzo a metà aprile per registrare eventuali attività quali trasferimenti illegali da nave a nave che coinvolgono imbarcazioni battenti bandiera nordcoreana.