Un super lanciarazzi contro Kim e la Cina: ecco il nuovo gioiello di Hanwha

Un nuovo lanciarazzi anfibio senza pilota (UARL) che si aggiunge al sistema di lancio multiplo (MLRS) pensato appositamente per colpire le navi militari nemiche. L'azienda sudcoreana Hanwha Aerospace continua a rafforzare le difese di Seoul proponendo armi e jolly militari all'avanguardia, utili tanto per contenere la Corea del Nord di Kim Jong Un quanto per tenere a bada la Cina. Dopo il K239 Chunmoo, dunque, Hanwha è passata allo step successivo realizzando un dispositivo, l'UARL, dotato di un sistema di azionamento avanzato e capace di operare con tutti i missili tattici della serie CTM.

L'ultimo lanciarazzi di Hanwha

Secondo quanto riportato da Naval News, l'UARL, ancora in fase di sviluppo, dovrebbe ridurre drasticamente il personale operativo necessario per l'artiglieria missilistica K239 Chunmoo, sostituendo al contempo il modulo lanciarazzi K239 ad azionamento idropneumatico con uno elettrico, consentendo il lancio di razzi e missili pressoché istantanei. Il K239, esportato in diversi Paesi, tra cui la Polonia, è una versione 2.0 in grado di operare un pod modificato per i missili tattici della serie CTM. Anche questo UARL impiega principalmente missili della serie CTM, mentre la versione 1.0 può operare solo fino al CGR-080.

Pare inoltre che il missile CTM-MR (CTM-160), il missile tattico che la UARL utilizzerà principalmente, sia prossimo ad essere annunciato, e che quest'anno verrà sottoposto a un vero e proprio test di fuoco. Anche l'ASBM, un missile balistico antinave, che è una versione modificata del CTM-MR, dovrebbe essere vicino al completamento dello sviluppo. Non è finita qui, perché è in fase di completamento anche il CTM-X, che ha una gittata di circa 500 km; il piano è quello di garantire una gittata di circa 500 km riducendo il peso della testata del missile tattico CTM-290. Sia quest'ultimo che il CTM-X dovrebbero poter essere utilizzati dalla UARL.

La Corea del Sud si rafforza

In un primo momento la Corea del Sud aveva pianificato di sviluppare l'UARL sulla base dell'artiglieria missilistica K239, ma ha poi deciso di realizzare congiuntamente l'HPRS, un concetto simile all'HIMARS statunitense. L'HPRS (High-Performance Launch Rocket System) è in fase di sviluppo nell'ambito di un sistema d'arma completo denominato "High-Performance MRLS". In ogni caso, l'UARL dovrebbe essere pronto per l'inizio degli anni '30, mentre l'HPRS per la fine degli anni '20.

Secondo Hanwha, la piattaforma a doppio razzo (si dice che il numero di razzi possa variare) derivata dal lanciarazzi UARL/HPRS potrebbe essere integrata nelle piattaforme navali senza pilota proposte da Hanwha Ocean alla Marina sudcoreana.

Hanwha Aerospace ha spiegato al MADEX 2025 che, non appena i missili ASBM in grado di colpire le navi verranno integrati in questo sistema lanciarazzi multiplo navale - e installati su vari tipi di navi di superficie - saranno possibili immediate missioni antinave sfruttando le caratteristiche degli ASBM.