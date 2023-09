Taiwan svela il suo primo sottomarino: "Una giornata storica"

Taiwan ha presentato il suo primo sottomarino progettato e assemblato interamente a livello domestico. Il suo varo e un test di navigazione in mare, organizzati dal ministero della Difesa di Taipei, si sono svolti nella città portuale di Kaohsiung, nel sud dell’isola. Il vascello a motore diesel-elettrico è denominato Hai Kun, in onore del mostro della letteratura tradizionale cinese, un enorme pesce capace anche di volare.

Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente Tsai Ing-wen, che ha sottolineato come “l a giornata odierna verrà ricordata nella storia. Ce l’abbiamo fatta ”. Secondo la leader della nazione insulare, “ la costruzione di sottomarini a livello nazionale non è solo un obiettivo ma anche una pratica concreta per proteggere con fermezza il nostro Paese e una parte cruciale degli sforzi per sviluppare capacità di combattimento asimmetriche e altre strategie chiave ”.

Il collaudo dell’Hai Kun, costato 1.54 miliardi di dollari, è previsto a partire da domenica 1 ottobre. Secondo i funzionari militari presenti al varo, esso verrà consegnato alle forze armate entro la fine del 2024.Taiwan punta ad avere a disposizione una flotta di mezzi sottomarini, di cui otto di produzione nazionale e due vecchie imbarcazioni olandesi acquistate negli anni Ottanta. Il capo del programma Indigenous defence submarines e della National submarine task force, l’ammiraglio Huang Shu-kuang, ha dichiarato che l’obiettivo di questi vascelli è di respingere i tentativi di invasione o di blocco navale della Cina, in modo da guadagnare il tempo necessario agli alleati americani o giapponesi di intervenire.

L’Hai Kun è stato costruito dalla compagnia taiwanese Cbsc Corporation, che attualmente ne ha un altro in cantiere. L’intera flotta sarà armata con siluri Mk48 fabbricati dall’americana Lockheed-Martin. Il progetto è stato a lungo una priorità dei governi di Taipei, ma ha subito un’accelerazione durante la presidenza di Tsai Ing-wen, che ha raddoppiato le spese militari.