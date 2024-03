Tank e navi da guerra: le immagini che svelano il nuovo arsenale di Kim

Una bandiera della Corea del Nord sventola sopra la corazza mimetica di un tank inedito. A guidare il carro armato, un nuovo modello MBT introdotto recentemente, c'era Kim Jong Un in persona. Il leader nordcoreano era presente alla parata di addestramento che ha coinvolto le grandi unità corazzate combinate dell'esercito nordcoreano, compresi almeno otto modelli MBT, nonché veicoli più vecchi ed elicotteri Hughes MD 500 di fabbricazione statunitense. Nel frattempo, lontano dalla terraferma, una nuova imbarcazione, soprannominata nave da guerra di classe Tuman, ha fatto la sua prima apparizione in una base sulla costa orientale del Paese.

Kim in prima linea

La situazione nella penisola coreana continua ad essere complicata. In Corea del Nord sono andate in scena molteplici esercitazioni militari in risposta alle manovre congiunte Freedom Shield tra Stati Uniti e Corea del Sud, tenutesi dal 4 al 14 marzo. Scendendo nei dettagli, Kim ha supervisionato le operazioni del Nord in prima linea, ispezionando un nuovo carro armato principale introdotto negli ultimi anni e testandone un modello. Si è trattata, ha spiegato il sito Nk News, della terza apparizione pubblica del presidente nordcoreano ad esercitazioni militari nell'ultima settimana, dopo un'esercitazione delle forze speciali che simulava la presa di un posto di guardia di frontiera sudcoreano ed altre esercitazioni di artiglieria che ricostruivano un attacco a Seoul.

Secondo quanto riportato dal quotidiano nordcoreano Rodong Sinmun, l'esercitazione dei tank aveva lo scopo di migliorare la preparazione del Paese alla guerra moderna. Ricordiamo che negli ultimi anni la Corea del Nord ha completamente ricostruito una fabbrica a Kusong per promuovere la produzione di massa di nuovi carri armati, come dimostrato tra l'altro da un documentario televisivo di stato mandato in onda a gennaio. Per la cronaca, il nuovo modello MBT ha fatto la sua prima apparizione alla parata militare del paese nell'ottobre 2020.

⚡️Today's photos of North Korean M2020 tanks at a demonstration exercise.



The mechanic and driver of the tank is Kim Jong Un pic.twitter.com/DSaQ7Ys5CP — Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 14, 2024

La nave da guerra nordcoreana

Accanto ai tank, la Corea del Nord ha finalmente schierato una nave da guerra da tempo rimasta in fase di sviluppo. Lo dimostrerebbero le analisi effettuate dal think tank NK Pro su alcune immagini satellitari di Planet Labs, secondo cui una corvetta navale di 77 metri, ufficiosamente soprannominata nave da guerra di classe Tuman, sarebbe apparsa presso l'Unità 155 della Marina dell'esercito nordcoreano a Munchon, l'8 marzo, dove sarebbe rimasta fino al 12 marzo. Si tratterebbe di una gemella della corvetta classe Amnok avvistata nei pressi del confine sudcoreano.

Entrambe potrebbero essere dunque schierate nella zona caldissima, lungo il confine marittimo con il Sud, anche se tra gli esperti permangono dubbi sulle loro effettive capacità. Tianran Xu, analista di Open Nuclear Network, ha avvertito che l'apparente dispiegamento di entrambe le nuove navi da guerra non rappresenterebbe un progresso significativo delle capacità della Corea del Nord. " Potrebbero guadagnare tempo affinché i sottomarini strategici lancino armi nucleari, offrendo una zona operativa relativamente sicura e tenendo lontani gli aerei anti sottomarini nemici ", ha detto l'analista, sottolineando però che le corvette resterebbero vulnerabili di fronte agli attacchi di Stati Uniti e Corea del Sud.

Non è però da escludere che rappresentino soltanto un punto di partenza. Già, perché sia la Amnok che la Tuman potrebbero essere equipaggiate con quelli che Pyongyang definisce missili da crociera con capacità nucleare. Diventando così armi strategiche a tutti gli effetti.